Hoort 'moeilijk' binnenkort als synoniem in het rijtje modern, hip en trendy thuis?

Die moeilijke brillen staan niet op zichzelf. 'Thijs heeft tegenwoordig een moeilijke baard', grapte iemand onlangs. 'Ingewikkeld om bij te houden', begreep ik. Nee, het was 'zo'n hipsterbaard'.

Lees verder na de advertentie

Is moeilijk nog wel ingewikkeld? Of hoort dit woord binnenkort als synoniem in het rijtje modern, hip en trendy thuis?

Wie weet. Een bekende vertelde dat hij het helemaal gehad had met 'moeilijke koffie' en weer op filterkoffie was overgestapt. Moeilijke koffie is letterlijk koffie waarvan de bereiding moeite kost, maar zulke koffie associeer je óók met hippe tenten waar een barista je latte macchiato serveert. Moeilijke thee dan? Op internet is die combinatie geregeld te vinden. Uiteraard is het geen thee uit een pot met zo'n zakje, maar heet water in een glas waar het thee-ei nog in ronddobbert met theeblaadjes die niet bij de Lidl, maar bij een trendy theespeciaalzaak zijn gekocht.

Wat is er nog meer moeilijk? Kleding, schoenen! Zo dragen hipsters weleens 'moeilijke broeken', die opvallen en daarom hip en happening zijn. En een paar maanden geleden schreef de Volkskrant onder de kop 'moeilijke schoenen' over heren met (witte) sokken aan in Gucci-sandalen. Heten zulke sandalen 'moeilijk' omdat ze pijn doen aan de ogen en daarom lastig zijn om naar te kijken? Of heten ze juist moeilijk omdat ze zo allemachtig trendy zijn?

Heeft u een taalvraag? Mail hem naar tdb@taalbank.nl

Lees hier eerdere edities van onze taalrubriek terug.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.