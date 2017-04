Hommage aan misdaadklassiekers toont het gore geweld van schietgraag tuig

In een leegstaande loods in het havengebied van Boston ontspint zich een absurd tafereel. Een stel ongure types verzamelt zich voor een wapendeal. Een soort proloog voor de actie die elders zal volgen, denk je nog. Maar kopers en verkopers van het wapentuig krijgen mot, er wordt geschoten, en dat schieten houdt de hele film niet meer op.

'Free Fire' is een speelfilm, maar zo realistisch gedraaid, dat het soms een echte 'shootout' lijkt. Het is vreemd en fascinerend tegelijk, dat helse kogelballet, waarin één dame, gespeeld door Oscarwinnares Brie Larson zich opvallend goed staande weet te houden. Een schietfilm dus, maar wel eentje die je aan het denken zet over het genre.

Doodbloeden

Het is precies wat de Britse cultregisseur Ben Wheatley voor ogen stond. De Brit is al zijn hele leven liefhebber van misdaadfilms. Hij maakte er zelf ook een paar, maar was daarbij niet eerder zo to the point. 'Free Fire' toont het gore geweld van schietgraag tuig, romantiseert niet.

De film laat ook zien hoe vaak er misgeschoten wordt en hoe lang het doodbloeden duurt. Een heel verschil met de gelikte actiefilms die tegenwoordig uit de computer komen en wel van plastic lijken. Wheatley situeerde zijn film ook niet voor niets in de jaren zeventig, het is een hommage aan misdaadklassiekers als Sam Packinpahs 'Patt Garrett & Billy the Kid' en John Carpenters 'Assault on Precinct 13'. Pure schietfilms, niet voor tere zielen, wel goed.

Free Fire

Regie: Ben Wheatley

Met Brie Larson, Cilian Murphy en Sam Riley

****