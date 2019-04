Hoge hekken, hakenkruizen en zwarte laarzen: de oorlog door de ogen van een Roma-meisje

Het schilderij lijkt op het eerste gezicht een close-up van dicht struikgewas, tot je een paar ogen ontdekt. En dan nog een paar, nee, nog meer. Zeven paar ogen zitten er verstopt in de wirwar van bladeren en takken. Het zijn de angstogen van opgejaagd wild dat zich schuilhoudt tussen de struiken.

Er gaat een enorme spanning van uit. Zoiets kun je alleen maar schilderen als je het zelf hebt beleefd. En dat heeft Ceija Stojka (Oostenrijk, 1933-2013), zoals al haar schilderijen en tekeningen in Museum Het Valkhof weerspiegelen wat ze als Roma-meisje heeft meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog.

De ogen in het struikgewas zijn van haar moeder Sidonie, van haar zelf en haar broers en zussen Mitzi, Kathi, Hansi, Karli en Ossi. Het schilderij verbeeldt het moment dat ze ondergedoken zijn in Wenen, op de vlucht voor de nazi’s die ook de jacht hebben geopend op zigeuners. In het Kongresspark mogen de kinderen af en toe spelen, want de struiken zijn goede verstopplekken. Op 3 maart 1943 worden ze toch opgepakt en gedeporteerd naar Auschwitz. Vader Wackar is in 1941 al op transport gezet naar Dachau en een jaar later omgebracht. In het kamp krijgt Ceija (spreek uit: Tsaja) een Z (van zigeuner) op haar arm getatoeëerd en daarachter het nummer 6399.

Beklemmend levensverhaal

Op wonderbaarlijke wijze overleeft het Roma-meisje drie concentratiekampen. In Het Valkhof kunnen we haar beklemmende levensverhaal volgen aan de hand van ruim honderd schilderijen en tekeningen, deels vergezeld van haar eigen teksten. Het is het eerste grote overzicht in Nederland, waar ze als beeldend kunstenaar nagenoeg onbekend is.

Na de oorlog en de hereniging van het gezin – alleen het jongste kind Ossi heeft het niet overleefd – zwijgt Stojka decennialang over haar oorlogservaringen. Niemand wil ook naar haar luisteren, zei ze. Pas vanaf haar 55ste begint ze erover te schrijven, ook al heeft ze nauwelijks onderwijs gevolgd. In 1988 verschijnt haar eerste boek, waarin ze vertelt over het leven in de kampen in een stijl alsof ze weer het kind is van toen. Zo schrijft ze over het moment dat het gezin gedeporteerd wordt: “Vader was al dood. Hij wist niets van ons, anders was hij twee keer gestorven.” Er volgen meer boeken en Stojka maakt naam als activiste voor het lot van Roma.

Vanaf 1990 gaat ze ook schilderen en tekenen, opnieuw als autodidact. Tot haar dood maakt ze meer dan duizend tekeningen en schilderijen, opnieuw vanuit het perspectief van het kind. In een naïeve stijl geeft ze weer hoe de familie voor de oorlog met een woonwagen en paarden – haar vader was paardenhandelaar – door het idyllische landschap van Oostenrijk trekt. Bij sommige schilderijen staan ook teksten uit haar boeken. “Mamma zegt/ reizen in de zomer/ door de velden met zonnebloemen/ dat is voor onze kinderen, Wackar/ een prettige bezigheid.”

Zonder titel. © Ceija Stojka

Die lichte en zonnige schilderijen, ‘helle Bilder’, maken gaandeweg plaats voor beelden die steeds donkerder en grimmiger worden, ‘dunkle Bilder’. Hoge hekken, hakenkruizen en zwarte laarzen gaan haar schilderijen domineren. Je realiseert je hoe klein ze nog was als ze de trappende bewegingen van laarzen op ooghoogte weergeeft. Je proeft haar angst uit het beeld van de soldaat die tussen zijn benen door haar recht in het gezicht kijkt.