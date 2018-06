Hoffmann van De Nationale Opera blijft te veel op afstand

Spectaculair is de nieuwe versie van Les contes d'Hoffmann door de Nationale Opera zeker. Maar het grote, complexe decor zit Jacques Offenbachs raamvertelling in de weg.

De opera die Jacques Offenbach over schrijver en melomaan E.T.A. Hoffmann schreef, is geheel in de geest van het lijdend onderwerp een muzikaal-literair experiment. Een opera als een raamvertelling met als basis (aktes 1 en 5) de ongelukkige en constant benevelde Hoffmann die aan zijn drinkebroers de onfortuinlijke verhalen van zijn mislukte liefdes (aktes 2, 3 en 4) vertelt. Wel jammer dat Offenbach stierf voor hij 'Les contes d'Hoffmann' kon voltooien. Een definitieve versie bestaat derhalve niet, en sinds de première is het een vogelvrije opera waarop het naar hartelust prijsschieten is.

Bekijk hieronder de trailer van de voorstelling.

Spectaculair, maar niet overtuigend

De Nationale Opera presenteerde zondag haar eigen nieuwe versie en die was beslist spectaculair. Spectaculair qua decor, spectaculair qua zangersbezetting, maar uiteindelijk toch niet overtuigend genoeg om de toeschouwer het drama in te sleuren. Een nogal grimmig geheel waarbij je als luisteraar, maar vooral als kijker op afstand werd gehouden. Na afloop stond je bedrukt en piekerend weer buiten in de zondagmiddagzon. Ik denk dat als Offenbach had kunnen zien wat je met zijn schepping allemaal kunt aanrichten, hij de glazen van zijn befaamde lorgnet met opgetrokken wenkbrauwen wel even zou hebben opgepoetst.

Groot probleem is het immense decor

De versie die regisseur Tobias Kratzer en dirigent Carlo Rizzi uit al het beschikbare materiaal voor De Nationale Opera samenstelde, is beslist sympathiek en verdedigbaar. Her en der zijn slimme oplossingen bedacht, zodat de versie 'rijmde' met wat de regisseur voor ogen stond. Groot probleem is echter het immense decor, een opengewerkt huis van drie etages met tien verschillende ruimtes en kamertjes op verschillende niveaus. Een tiental ramen, als het ware doorkijkjes naar de vreemde verhalen die Hoffmann vertelt.

Het grootste raam, dat van de raamvertelling zelf, zit ongeveer in het midden. Daar, in zijn moderne studio, ligt de ongelukkige Hoffmann - hier een fotograaf/grafisch ontwerper - laveloos op zijn bed, desperaat verliefd te wezen op zangeres Stella. Daar probeert La Muse (zijn muze) grip op hem te krijgen. Pas als Hoffmann aan zijn vrienden over zijn drie liefdes Olympia (kunstenares), Antonia (meisje) en Giulietta (hoer) begint te vertellen worden de ruimtes om dat grote raam heen zichtbaar, want daar in die kamertjes, in dat souterrain en op die zolder spelen die griezelverhalen zich in relatieve duisternis af.

Maar al die tijd blijft die grote, witte kamer in het midden fel uitgelicht. Daar moet die arme La Muse de hele tweede akte met stil spel invullen terwijl het eigenlijke verhaal over Olympia zich aan de randen ervan afspeelt. En zo gaat het ook met de liefdesgeschiedenissen van Antonia en Giulietta, waarbij die witte studio als een groot zwart gat alle aandacht opzuigt en het zicht ontneemt om waar het eigenlijk om gaat. Als je te veel aan de zijkant in het theater zit, ontgaat je waarschijnlijk ook nog eens veel van die actie.

Fabelachtige stemmen, nul interactie

Over Hoffmanns huidige liefje Stella wordt hier nog wel gezongen, maar regisseur Kratzer schrapte haar als personage. Dus is het niet Stella die Hoffmann in de 'Apothéose' toezingt, maar zijn het Olympia, Antonia en Giulietta die - op een vreemde manier herrezen - haar regels overnemen. Daarom was het ook dat de vier vrouwen hier niet door één zangeres gezongen konden worden, zoals Offenbach wenste, en waardoor een vocale balans zou zijn ontstaan met de vier duivelfiguren (één bas-bariton) en de vier knechten (éen tenor).