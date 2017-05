Hoeveel rek zit er in de opera?

In Rotterdam is nu zelfs een heus festival aan de gang - Operadagen Rotterdam - waar strikt genomen geen enkele opera op het programma staat. Op eentje na dan, Monteverdi's 'Orfeo'. Die Orfeo uit 1607 is bovendien de eerste 'echte' opera die repertoire heeft gehouden.

Aan het hof van Mantua ging het werk 410 jaar geleden in première, en luidde daar vier eeuwen aan operakunst in. Aan datzelfde Mantovaanse hof speelt ook Verdi's 'Rigoletto', waarvan De Nationale Opera deze dagen een heftig bekritiseerde enscenering op de planken brengt. Daarover straks meer.

Eerst de devaluatie van dat begrip 'opera' maar eens. Je zou zeggen dat hedendaagse kunstenaars - componisten, regisseurs, schrijvers - een broertje dood hebben aan die vier eeuwen oude, ouderwetse kunstvorm. Een genre dat bijna automatisch gekoppeld wordt aan koningen en prinsen, hoogwaardigheidsbekleders en officiële staatsaangelegenheden. Elitair dus, buitensporig duur bovendien, en saai ook nog.

Maar nee. Als je een opera kunt maken, geldt dat vandaag de dag nog steeds als het hoogst haalbare. Of die opera zich nu afspeelt in een sportschool, in een winkel, gewoon op straat of op de hei, als het labeltje opera er maar op zit. Vreemd eigenlijk, al is met die laagdrempelige voorstellingen op de hei wel het vooronderstelde exclusieve ervan af gehaald. Maar zouden zij die toevallig op straat een opera tegenkomen, ook serieus overwegen naar een operatheater te gaan?

Bij die overweging spelen de soms exorbitante prijzen uiteraard een rol. Ondanks alle pogingen om de kunstvorm zijn elitaire karakter te ontnemen, kost een eersterangskaartje voor Rigoletto zo'n 175 euro. Altijd nog minder dan het driedubbele wat je in centra als Salzburg moet betalen, maar toch.

De vorm

En dan is er nog dat andere om rekening mee te houden. Hoe is de opera geregisseerd en vormgegeven? Voor veel liefhebbers is de rek er wat dat betreft allang uit. Want in die nieuwe Rigoletto is van het Mantovaanse hof - en dus van Verdi's bedoelingen, zeggen zij - helemaal niets terug te zien. De drie aktes spelen zich af in de kale ruimte van een gekkengesticht, waar de waanzinnige Rigoletto in een flashback het drama herbeleeft. Velen van hen die hiervan gruwen, spuwen hun gal op de Facebook-pagina Against Modern Opera Productions, met bijdragen waar sommige reaguurders van GeenStijl nog van zouden opkijken.

Ik kreeg dan ook aardig wat reacties op mijn lovende recensie van deze Rigoletto vorige week. Hoe kon ik schrijven dat 'alles op zijn plek viel in deze krankzinnig goede enscenering'? Er waren mails bij van liefhebbers die de moed allang opgegeven hadden, geen voorstellingen meer bezochten. In mijn opinie kun je pas echt oordelen als je iets ook daadwerkelijk gezien hebt, al begrijp ik evenzeer dat sommigen zich het chagrijn willen besparen om veel geld uit te geven voor iets waar hun nekharen van overeind gaan staan.

Dit alles bewijst in ieder geval dat de opera nog steeds springlevend is. Zou Monteverdi al die eeuwen terug daar in Mantua hebben kunnen vermoeden dat die nieuwe kunstvorm van hem nog steeds voor zoveel ophef zou zorgen?