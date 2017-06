Hoeveel levert liveshow 'Jij & ik' eigenlijk op?

In anderhalf uur namen zes koppels van ouder en kind het zingend en dansend tegen elkaar op. Ontwapenend om te zien hoe vaders en dochters met elkaar kunnen zingen. Ook in andere combinaties spatten de liefde, warmte en veiligheid er vanaf. De ontroerende verhalen van oorlogskinderen in vluchtelingenkampen kwamen daarna goed aan natuurlijk. Wel klonk de smeekbede om ‘friend’ te worden van War Child iets te vaak, en was het wedstrijdelement wat misplaatst. Een goed gevoel past niet in een afvalrace.

Opbrengst

Ik ging eens rekenen. Eén kind uit Syrië, Zuid-Soedan of ander oorlogsgebied leren omgaan met angst en verdriet, één kind psychische begeleiding geven en ‘inhaalonderwijs’ - dat kost acht euro per maand. Tooske wilde eigenlijk vijfduizend kinderen helpen (vorig jaar waren het er 5879), maar de teller bleef dus steken op 3701. Keer acht euro maakt 29.608 euro. “Blijf bellen hè, en tot volgend jaar”, haastten Tooske en medepresentator Marco Borsato zich te zeggen. Gisteren meldde de EO dat uiteindelijk 4378 kinderen hulp krijgen. Dat is ruim 35.000 euro op 684.000 kijkers.

Ik denk altijd dat zo’n show minstens een miljoen moet opleveren, of ben ik nu zuur en sceptisch? Die show kost zelf ook wat. Een Idols-achtige studio met over het publiek zwevende camera’s. Zangcoaching van aanvankelijk twintig duo’s. Een hele webserie in de aanloop naar de liveshow waarin de masterclasses van kinderen en ouders werden gevolgd.

Ik denk altijd dat zo’n show minstens een miljoen moet opleveren, of ben ik nu zuur en sceptisch?

Angela Groothuizen gaf les in zang, Victor Reinier in performance en Shaker in dans; deze Nicholas Singer is bekend als danscoach in ‘So you think you can dance’ en ‘Dream school’. Dat soort BN’ers doet niet alles voor niets (maar dit wel?).

Hmm, een rondje follow the money is nu misschien niet het eerste waaraan je moet denken. War Child kwam waardevol in beeld. Als die kinderen met de ‘oorlog nog in hun hoofd’ en de angst nog om hun verbeten lipjes een beetje ontspanning en zelfvertrouwen vinden dankzij War Child-programma’s, gun je ze dat.