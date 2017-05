Hoeveel leraren kijken hoeveel proefwerken na?

Wat betekent die zin? Minder voor de hand liggend - maar wel mogelijk - lijkt de lezing waarbij elke leraar 150 proefwerken heeft nagekeken. Maar de eerste betekenis die zich opdringt is een gelijke verdeling, waarbij elke leraar 30 proefwerken nakijkt, eventueel dat elke leraar ongeveer 30 proefwerken nagekeken heeft.

En als we taalkundig een beetje op onze tenen gaan staan kunnen we ook oneerlijker verdelingen accepteren, waarbij bijvoorbeeld de ene leraar 80 proefwerken nakijkt en een ander maar 5.

Ons taalgevoel lijkt ons te dwingen tot evenredige verdelingen

Zolang het nog maar zo is dat elk van die vijf leraren ten minste een proefwerk heeft nagekeken, valt het allemaal nog net binnen de marges van de betekenis van de zin ‘Vijf leraren hebben 150 proefwerken nagekeken’. Anders kun je die zin niet meer gebruiken.

Interessant is de mogelijkheid dat sommige proefwerken door meerdere leraren zijn nagekeken. Bijvoorbeeld dat iedere leraar 60 proefwerken heeft nagekeken, zodat elk proefwerk door twee leraren is nagekeken. Maar dit kan nooit leiden tot een lezing waarbij het totale aantal proefwerken groter is dan 150 maar kleiner dan 750.

Ons taalgevoel lijkt ons dus te dwingen tot evenredige verdelingen. Iedere leraar evenveel proefwerken, met heel kleine marges, dat is het eerste waar we aan denken als we zo’n zin horen. Dat is mooi. Ook in de taal denken we blijkbaar in termen van eerlijk delen.

