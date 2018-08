Hoe zat het ook alweer met die werkwoordelijke uitdrukking?

Een werkwoordelijke uitdrukking (de naam zegt het al) is een uitdrukking die zich in zijn geheel gedraagt als een werkwoord. In 'een bok schieten' is geen sprake (meer) van iets schieten: de hele combinatie van 'een bok' en 'schieten' heeft een ondoorzichtige betekenis ('falen'), waarin niet duidelijk is welk deel van de betekenis de bok is en welk het schieten.

Lees verder na de advertentie

'De draak steken' is 'bespotten' en 'met iets' is datgene wat de spot ondergaat

Bij 'lachen als een boer met kiespijn' is het anders. Hier is nog wel degelijk sprake van gewoon lachen, alleen de bijwoordelijke bepaling bij dat lachen ('als een boer met kiespijn') is een uitdrukking. Dit is dus geen werkwoordelijke uitdrukking.

In 'de draak steken met iets' behoort 'met iets' niet tot de werkwoordelijke uitdrukking. Het is een complement, dat willekeurig kan worden ingevuld, en een duidelijke betekenisrol bij de werkwoordelijke uitdrukking heeft. 'De draak steken' is 'bespotten' en 'met iets' is datgene wat de spot ondergaat.

Het gaat dus enkel om het deel van de constructie dat de uitdrukking vormt. Als dat een werkwoord is, dan heb je een werkwoordelijke uitdrukking. Daarom is 'de sigaar zijn' ook geen werkwoordelijke uitdrukking. Het zinsdeel 'de sigaar' is wel figuurlijk gebruikt (voor 'het slachtoffer'), maar het gaat gewoon om 'iets zijn'. Je zou ook de sigaar kunnen blijven, of lijken.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees alle stukken in ons dossier.

Lees ook: