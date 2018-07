Hoe zat het ook alweer met die beknopte bijzin?

Het is een verwarrende term, die in de moderne taalkunde nauwelijks nog gebruikt wordt. Het woord 'beknopt' lijkt te slaan op de lengte van de bijzin, maar er zijn lange beknopte bijzinnen korte niet-beknopte bijzinnen. Hoe zat dat ook alweer?

Een beknopte bijzin is een bijzin zonder persoonsvorm (zoals 'om iets te doen'). En, omdat de persoonsvorm alleen maar dient om te congrueren met het onderwerp, bevat de beknopte bijzin dus ook geen onderwerp.

In 'Ik meende dat ik goed had gelezen' heb je een gewone bijzin 'dat ik goed had gelezen'. Die bijzin is het complement van 'meende.' Het is de iets in 'iets menen'. In die gewone bijzin staan netjes het onderwerp 'ik' en de persoonsvorm 'had' gecongrueerd bij elkaar. Allebei enkelvoud.

In 'Ik meende goed te hebben gelezen,' is 'goed te hebben gelezen' ook een complement. Je noemt het een beknopte bijzin, omdat er wel sprake is van een subjectpredicaatverbinding (de betekenis is nog steeds dat ik goed zou hebben gelezen), maar het onderwerp is weggelaten, en dus is er ook geen reden om van 'hebben' een persoonsvorm te maken.

Hoewel het onderwerp van de beknopte bijzin als vorm is weggelaten, bestaat het onderwerp als betekenis nog wel (in het voorbeeld is het 'ik'). Het is meestal gekoppeld aan een zinsdeel in de hoofdzin, en dan meestal aan het onderwerp.

