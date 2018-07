Hoe zat het ook alweer met de persoonsvorm?

De persoonsvorm lijkt wel iets eenvoudigs, maar hij is veel moeilijker te begrijpen. We zagen eerder al dat een peuter van twee jaar rustig subjectpredicaatverbindingen maakt als 'papa lief' en 'mama slapen,' maar het leren van de persoonsvorm is voor jonge- en tweedetaalleerders een moeizaam proces. Hoe komt dat?

Lees verder na de advertentie

Eigenlijk is een persoonsvorm iets heel abstracts, namelijk de congruentie tussen het subject en het predicaat. Bij een enkelvoudig subject heb je een enkelvoudig predicaat ('Jij lacht'), en bij een meervoudig subject heb je een meervoudig predicaat ('Jullie lachen'). En dan had je vroeger voor elke persoon (eerste, tweede, derde persoon) ook nog eens aparte vormen (vandaar persoonsvorm), waar nu nog maar een rudimentair systeem van over is: in het meervoud is er maar een persoonsvorm over ('wij, jullie, zij lachen'), en in het enkelvoud meestal maar twee (met of zonder -t: lach en lacht).

En alsof dat allemaal nog niet abstract genoeg is heb je ook nog eens de verleden tijd, die als uitgang op de persoonsvorm gaat zitten ('Ik lachte'). Dat maakt de persoonsvorm dus een ingewikkelde stapeling van abstracte elementen. Je kunt wel allerlei ezelsbruggetjes verzinnen om de persoonsvorm te vinden, maar daarmee heb je hem nog niet begrepen.

In onze rubriek 'Taal' helderen Peter-Arno Coppen en Ton den Boon grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels voor u op. Eerdere afleveringen: trouw.nl/taal