Hoe zat het ook alweer met al die voorwerpen?

'Lijdend voorwerp' en 'meewerkend voorwerp' zijn verwarrende termen

Al die voorwerpen vallen onder de complementatie van het werkwoord, die ik begin deze zomer als nieuwe vakterm heb geïntroduceerd. De acties die door werkwoorden worden uitgedrukt, worden pas compleet als je er zinsdelen bij zet. Bij 'eten' hoort het complement 'iets' ('iets eten') bij 'aanbieden' horen twee complementen ('iemand iets aanbieden').

In 'iemand iets aanbieden' wordt 'iets' meestal het eerste complement genoemd. Het staat weliswaar vaak als tweede genoemd, maar het hoort sterker bij het werkwoord. Het is 'iets aanbieden, en wel aan iemand' en niet 'iemand aanbieden, en wel van iets'.

De internationale term voor het eerste complement is 'direct object'. Wij noemen dat het 'lijdend voorwerp'. Met die term is uitgedrukt dat het zinsdeel meestal de actie ondergaat ('lijdt'). Verwarrende term voor leerlingen, want met 'pijn lijden' of met 'leed' heeft het weinig te maken.

Het tweede complement heet internationaal het 'indirect object'. Onze term 'meewerkend voorwerp' is al even ongelukkig als 'lijdend voorwerp'. Meestal gaat het om een ervaarder of een ontvanger. In elk geval kan er een voorzetsel 'aan' ('iemand iets geven'), 'voor' ('iemand iets inschenken') of 'bij' ('iemand de ogen sluiten') bij staan. Dat voorzetsel kan wegblijven als het voorwerp op zijn natuurlijke plaats staat.

