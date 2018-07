Hoe zangeres Shishani betoverd raakte door de Namibische 'dorpsoma's'

Toen zangeres Shishani Vranckx en percussionist Sjahin During in de Namibische Kalahariwoestijn logeerden, werden ze gewekt door geschreeuw van de gastvrouwen. "Vlak naast onze tent wezen ze opgewonden naar de grond", vertelt Shishani (31), die haar voornaam als artiestennaam gebruikt.

Het optreden in Europa zal een culturele shock worden

"Er stond een afdruk van een enorme olifantenpoot. Wij waren zo dom geweest onze tent naast de waterpomp te zetten - handig, dachten wij. Maar olifanten komen op water af, we waren bijna vertrapt." In een bruin café in de Amsterdamse Jordaan schudt ze haar hoofd: "Leuk dat ik weet hoe ik met mijn DigiD moet inloggen, maar ik weet helemaal niets".

Precies daarom trokken Shishani en During, oprichters van de band Namibian Tales, sinds 2016 meerdere keren de Kalahariwoestijn in: om te leren. Het San-volk, ook wel bekend als Bosjesmannen, is een van de oudste volkeren ter wereld, maar ook een van de meest gemarginaliseerde.

"Niemand kijkt naar de pracht van deze cultuur. Niet alleen hebben de San een enorme kennis over de natuur, ze maken ook heel bijzondere muziek." De 'dorps-omaatjes' in het woestijndorp waar Shishani en During neerstreken, bleken hun hand niet om te draaien voor polyfonische en polyritmische zang. "Toen we thuis een opname aan jazzmuzikanten lieten horen, sloegen die steil achterover: 'What the hell, deze maten zijn verdeeld in 17/8!'"

Een samenwerking tussen muzikanten was het doel, benadrukt Shishani. Géén hulpproject, noch was het de bedoeling wat 'exotische elementjes' te verzamelen zoals toeristen die de Bosjesmannen een dansje laten doen en weer vertrekken. Morgen treden ze gezamenlijk op in het Bimhuis in Amsterdam. Shishani, glunderend: "Zoals het hoort bij een uitwisseling: wij hebben gezien hoe zij leven, nu komen zij bij ons op bezoek."

Belgische vader Daarover later meer. Om te kunnen begrijpen hoe deze onwaarschijnlijke uitwisseling ontstond, moet u wat meer weten over Shishani's achtergrond. Haar verhaal begint bij muziek: haar Belgische vader werkte als psychiater in een Namibisch ziekenhuis en maakte daar met een lezing over muziektherapie diepe indruk op Shishani's Namibische moeder, die als verpleegster werkte. Haar moeder vroeg hem om pianoles en overweldigde hem op haar beurt met haar muzikaliteit. Toen Shishani vijf was, verhuisde het gezin van Windhoek naar Zuidlaren. Ze groeide op tussen twee culturen: als een van de weinige gekleurden op het witte gymnasium, als the European kid met westerse waarden bij haar Namibische familie. Geen wonder dat ze antropologie ging studeren. Die studie bood haar in 2011 een goede reden voor een stage in Namibië - al was ze in die periode drukker met optredens dan met studie. Haar geëngageerde liedjes vielen zo in de smaak, dat ze werd uitgenodigd voor de Namibische Music Awards. Ze zong er haar liedje 'Minority', over de slechte behandeling van homoseksuelen in Namibië. In Namibië zei men: ‘Wij hebben jouw muziek nodig. Dit is wat jij moet doen’ Shishani "Ik was naar een bijeenkomst geweest voor jonge lesbische vrouwen. Behalve ik waren alle aanwezigen verstoten, mishandeld, 'correctief verkracht'. Ik was gebroken toen ik thuiskwam. Die dag schreef ik Minority." Love me or hate me, discriminate me / But you can't change the way I feel. Het werd haar doorbraak in Namibië. "Ik maakte in Nederland al sinds mijn zeventiende muziek. 'Leuke stem', zeiden de mensen en verder niets. Maar in Namibië zei men: 'Wij hebben jouw muziek nodig. Dit is wat jij moet doen'. Ineens was er een persoon - een vrouw nog wel - die gewoon de dingen benoemde. Dat maakte indruk."

Veiligheid Ze won een Idols-achtige livecompetitie in Namibië en speelde voor uitverkochte zalen. Vier jaar pendelde ze tussen Windhoek en Amsterdam, uiteindelijk koos ze voor 'de luxe van veiligheid'. "'s Avonds alleen van repetitie naar repetitie kunnen fietsen zonder dat ik doodsangsten hoef uit te staan." Ze begon een master musicologie en deed onderzoek naar Namibische artiesten. Het was in die tijd dat de Nederlands-Turkse percussionist en producer Sjahin During haar benaderde. "Je bent zo goed bezig in Namibië, maar ik hoor er niks van terug in je muziekstijl", zei hij. Shishani maakte westerse urban music, want dat was de enige muzikale taal die ze kende. During stelde haar voor om samen in de muzikale tradities van Shishani's moederland te duiken; hij had de afgelopen twintig jaar verschillende samenwerkingen tussen muzikanten opgezet die voortborduurden op muzikale tradities. Zo ontstond het kwartet Namibian Tales, waartoe ook een Hongaarse klassiek geschoolde cellist behoort en een Nederlands-Duitse die het West-Afrikaanse snaarinstrument kora speelt - niet bepaald een 'standaard popgroepje'.

De woestijn in Op zoek naar muziek van de San stuitten ze echter op verkreukelde bandopnames, onbereikbare archieven en vooral: heel veel leegte. "Sloeg ik een studieboek etnomusicologie open, stonden er bij 'Namibië' enkel schuine streepjes", vertelt Shishani. In november 2016 reed ze met During en een tolk 800 kilometer de woestijn in, min of meer in het wilde weg op zoek naar een San-gemeenschap die bereid was hun muziek met hen te delen. In het dorpje //Xoa /oba raakten ze betoverd door de keelklanken en bijna onnavolgbare klapritmes van de 'dorpsoma's' N!ae Komtsa, //Ao !Ui, en de twee zussen Se//ae n!ani en //Ao N!ani (de tekens in de spelling van hun namen verwijzen naar de klikgeluiden in de San-taal). Terug in Amsterdam studeerden Shishani en During eindeloos op het opgenomen materiaal dat hun oren na verloop van tijd wel herkenden, maar nooit geheel begrepen. Ze maakten er eigen composities van, namen die samen met de rest van de band mee terug de woestijn in en oefenden de nieuwe nummers met de oma's. Het cliché: muziek is universeel. De San en wij snapten elkaar Shishani "Het zijn hun liederen, ritmes en melodieën, wij hebben daar eigen harmonieën aan toegevoegd. Zestien maten dit, acht maten dat - die structuren waren raar voor ze, zij zijn gewend een liedje te herhalen zolang als nodig is." De San bleken er geen moeite mee te hebben. "Het cliché: muziek is de universele taal. We snapten elkaar." In het nabijgelegen stadje Tsumkwe - waar de San doorgaans werden uitgejouwd - gaf de illustere nieuwe formatie haar eerste concert. "Het publiek was uitzinnig! Ineens zagen ze geen 'zielige mensen' meer, maar sterren." Een paar dagen later traden ze op in een theater in Windhoek - een nog groter succes. Toch kreeg Shishani met dit project lang niet zoveel aandacht in Namibië als toen ze in haar eentje haar activistische liedjes zong. "Sommige mensen vinden dat ik ben 'overgelopen': 'Nu zit je daar, lekker geld te verdienen met die Europese mensen en kom je hier een beetje exotisch doen'."