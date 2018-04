Hoe YouTube een nieuw soort Bekende Nederlander creëert

Plots was daar Famke Louise. Met 'Op Me Monnie'. Binnen een week nadat de vlogster haar debuutsingle op YouTube had gezet was de clip drie miljoen keer bekeken. Een 18-jarig bleekneusje die brutaal alle hiphopcliché's achter elkaar zette, en er zuchtend overheen zong, geholpen door een flinke dot autotune. En dan die raadselachtige strofe: 'Ik ben op dingen, ongelofelijk'.

Dat nummer leverde de vlogster, naast een hoop geld, ook een hoop, laten we zeggen, onvriendelijke reacties op. Hoezo dacht zij ineens te kunnen rappen?

Maar nu, een paar maanden later, heeft ze samengewerkt met gearriveerde rappers Ronnie Flex ('Fan') en Bokoesam ('VROOM') en zelfs met Arjen Lubach ('Tweede Paasdag'). Schuift ze aan in praatprogramma's. Is ze, zogezegd, een bekende Nederlander geworden. Maar wel eentje van het nieuwe soort - eentje van wie het grote publiek niet precies weet waaróm ze opeens bekend is.

Nou, om YouTube. Dat medium - of beter gezegd, de makers, op dat medium - begint volwassen te worden. Vloggers bereiken de mainstream. En nu dat gebeurt, zouden die vloggers wel gek zijn zich te beperken tot dat rechthoekige filmkadertje. De vloggers slaan hun vleugels uit.

Met de in Almere geboren Famke Louise Meijer (19) als voornaamste voorbeeld. Meijer begon in 2016 met haar filmpjes. Ze probeerde het een tijdje met zogeheten prank-vlogs- filmpjes waarin ze grappen met anderen uithaalde. Toen dat niet aansloeg gooide ze het over een andere boeg, en ging ze vloggen over wat haar bezighield. Mode, make-up, vriendjes. Haar aantal volgers groeide gestaag. Eind vorig jaar was ze te zien als kandidaat in het RTL-programma 'Models in Paris', niet lang erna volgde 'Op Me Monnie'.

Straks meer over waarom 'Op Me Monnie' eigenlijk zo ontplofte. Wat opvalt is dat Famke Louise pas echt een landelijke bekendheid werd nadat ze over de grenzen van YouTube heenstapte.

EenhoornJoost (190.150 volgers) oogste onlangs succes op Paaspop en staat geboekt op Lowlands.

En ze is niet de enige - vloggers als Supergaande, EenhoornJoost, Meisje Djamilla, OnneDi, Furtjuh en Mascha Feoktistova slaan eveneens hun vleugels uit.

Tegenwoordig hoef je geen muzikant meer te zijn om muziek te maken. Geen acteur om te acteren. Geen theatermaker om theater te maken. Dat soort hokjes zijn allemaal achterhaald als we het hebben over deze categorie creatievelingen - makers.

Makers, zo worden ze steevast aangeduid door David Koster, projectmanager bij platenlabel TopNotch, die een aantal van deze YouTube-multitalenten onder zijn hoede heeft. TopNotch heeft van oorsprong scherp in de smiezen wat er leeft onder jong en hip Nederland. Er bleek wel enige overlap met de doelgroep van hun rappers en die van vloggers als Ismail Ilgun, toen ze hem eind 2016 een contract aanboden. Niet lang erna richtten ze samen met creatief bureau MAAK het influencer-managementkantoor Made op, met in hun stal onder anderen (Eenhoorn)Joost, OnneDi en Teske.

OnneDi heeft 678.487 volgers en maakte onder meer YouTube-filmpjes onder de titel 'Leuk of Meuk', maar heeft al een paar filmrolletjes, zingt en is op dit moment te zien in het RTL-programma 'It Takes Two'.

Gillende kinderen "Toen het vloggen jaren geleden begon, waren vloggers de buitenbeentjes op het schoolplein. Nu zijn het echte popsterren." Koster verbaasde zich er zelf over toen hij vorige maand op de uitreiking van de VEED-awards rondliep, het prijzengala voor youtubend Nederland. "Het is niet normaal hoeveel gillende kinderen daarop afkwamen." De verklaring voor het succes van die vloggers is vrij simpel, zegt hij: ze geven een inkijkje in het gewone leven. "Heel veel draait om herkenbaarheid. Kijkers zoeken naar bevestiging, die willen weten of het wel normaal is dat ze bepaalde dingen leuk of interessant vinden. Dat speelt met name onder jongeren, die zich nog aan het ontwikkelen zijn." En het is 1-op-1: de overtreffende trap van reality-tv. Want, zoals Daan Sip, eigenaar online-managementkantoor Social1nfluencers, zegt: een goede vlogger is benaderbaar. "Daardoor worden ze een grote broer of zus. Of er ontstaat zelfs een vriendschapsgevoel. Het zijn mensen die heel goed in staat zijn om op gelijk niveau met hun kijkers te komen." Die aantrekkingskracht schuilt hem ook in de 'x-factor', zegt Sip. Precies, waar platenbazen al sinds het ontstaan van de hitparade naar zoeken. Datzelfde stukje ongrijpbare sterrenstof is nu bepalend voor het succes van vloggers. Die x-factor zoekt ook talentscout Jonathan Berhane, die zich bij RTL bezighoudt met het bouwen van online-zenders, waarbij hij onder andere samenwerkt met Famke Louise. Berhane krijgt dagelijks mailtjes van tieners die allemaal hun voorbeelden nadoen. "Maar het is moeilijker dan veel mensen denken. Zat vloggers beginnen ermee en merken na een maandje dat het toch wel erg op werken lijkt. Als je elke dag om 17.00 iets uploadt, kan het voor je zichtbaarheid schadelijk zijn een keer iets om vijf over vijf online te zetten." Beautyvlogger Mascha Feoktistova van Beautygloss (620.768 volgers) stond ook met haar verhaal in de schouwburg, en bracht eerder twee boeken uit. © gratis Volharding, dus. Daar is weer motivatie voor nodig. En die moet je uit je zelf halen. Sip: "Makers hebben de intrinsieke motivatie iets te delen dat persoonlijk is. De wielerliefhebber post filmpjes over fietsen. De vogelkijker foto's van vogels. Beautygloss is begonnen met de fascinatie van Mascha Feoktistova voor uiterlijke verzorging." "Wie begint om alleen maar rijk en beroemd te worden, valt snel af. Want iedereen begint met nul views. En daarna tien, onder wie je moeder, tante of opa." Het is net als dat bandje dat eerst jarenlang moet leuren van bovenzaaltje naar café totdat ze eindelijk een keer op de radio worden gedraaid. Maar als dat eenmaal gebeurt, kan het snel gaan, dankzij het sneeuwbaleffect van sociale media.

Perfecte storm En zo komen we terug bij Famke Louise. "Dat met 'Op me Monnie' was een perfecte storm", duidt Berhane. "Allereerst: op YouTube was ze al een bekendheid voordat ze door de mainstream werd opgepikt. En ook toen riep ze al heftige reacties op. Sommige persoonlijkheden hebben dat nu eenmaal. En eigenlijk is dat alleen maar goed", zegt Berhane. "Want iedereen die Famke Louise tof vond, wilde dat nummer checken. Iedereen die een hekel aan haar had, wilde dat nummer checken. En iedereen die geen idee had, wilde toch eens kijken waar alle ophef over ging. En ging dus dat nummer checken. Er ontstond echt het effect van... dit móet je gezien hebben." Furtjuh heeft 476.402 volgers en had eind vorig jaar een theatertour. Gevolg: een hit. En Famke Louise werd een merk. En zodra je een merk wordt, rollen de aanvragen binnen. Van verschillende partijen of bedrijven om eens samen te werken. Zoals gearriveerde muzikanten als Ronnie Flex en Bokoesam. "Het is net als bij popartiesten, die hun merk uitbouwen via merchandise. Die hun naam zetten op schoolagenda's. Allemaal dingen waar je als YouTuber ook geld op kan pakken", zegt Koster. "En net zoals een popartiest of filmster, ga je afwegen welke samenwerkingen bij jouw merk passen", zegt Sip. "Hoe zo'n samenwerking dat kan versterken. Hoe groter je wordt, hoe toffer de kansen zijn. Natuurlijk worden die aangepakt. De een gaat een boek schrijven. De ander gaat een theatertour doen." Ook Berhane signaleert de trend dat vloggers steeds meer buiten hun YouTube-schermpje treden. "Ze gebruiken YouTube als springplank. Met muziek, een filmrol of het aanschuiven in een tv-programma kun je je publiek vergroten." Meisje Djamilla (891.205 volgers) test in haar filmpjes allerhande producten, maar bracht vorig jaar ook vier singles en een album uit, en speelt de hoofdrol in de komedie 'Misfit'. Maar, waarom dan? Waarom houdt de schoenmaker zich tegenwoordig niet bij de eigen leest? "Ze doen het omdat het kan", zegt Berhane. Zo simpel is het. "Famke Louise brengt muziek uit omdat ze dat leuk vindt. Haar YouTube-kanaal heeft haar het podium geboden dat te doen." Dat deze trend opvalt - dat we hier nu een stuk over schrijven - komt volgens Berhane door het ouderwetse hokjesdenken. "Waarom zouden alleen muzikanten muziek mogen maken? De generatie van nu doet wat fijn aanvoelt. Wat ze leuk vinden. Die denken: ik heb het publiek, ik probeer het gewoon." "Daarom is het ook zo tof dat Ronnie Flex met Famke Louise wilde samenwerken. Hij heeft haar niet nodig, het afbreukrisico voor hem als 'serieuze muzikant' was groot. Maar hij deed het, en ik vind hem daarmee het perfecte voorbeeld van iemand die ook niet in hokjes denkt. Maar die doet wat goed voelt." Nesim en Qucee hebben met hun YouTube-kanaal Supergaande 520.120 volgers, maar tevens een aantal rapnummers op Spotify staan waarmee ze miljoenen streams aaneen rijgen.

Heftige reacties Dat dat heftige reacties oproept, tja. De anonimiteit van het internet is de makkelijke verklaring voor alle online-haat. Maar het komt ook door verandering. "Het publiek moet altijd wennen aan verandering", denkt Koster. "Ronnie Flex kreeg ook veel haat toen hij begon. Iedereen had een mening over hem, over hoe hij rapte, hoe hij zich kleedde, hoe hij autotune gebruikt. En nu is iedereen fan." En die recensenten die 'Op Me Monnie' verschrikkelijk vinden, of de hiphoppuristen die haar beschuldigen van culturele toe-eigening, van een gebrek aan respect voor de rapcultuur? "Je kunt je afvragen wat voor impact die hebben", zegt Berhane. "Hoe belangrijk is het wat ze vinden, als Famke Louise er zoveel succes mee heeft?" Famke Louise is een maker. En makers doen dingen. Eigenlijk verwoordt ze het credo van deze generatie vloggers en YouTubers verdacht treffend in die ene zin. 'Ik ben op dingen, ongelofelijk.' En in 'LIT' vat ze in twee zinnen dit hele artikel samen. 'Ik ben op het internet een sensatie / En ik geef geen fok, een nieuwe generatie.'