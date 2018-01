Hoe volwassen is een volwassene eigenlijk, vraagt theatercollectief BOG

Benjamin Moen verwelkomt het publiek in z'n blote niksie. "Dag, gaat u zitten, wij willen u vanuit BOG graag een wijntje aanbieden." Hij wijst op een fles en een paar lullige plastic bekertjes in een hoek. Een beetje verbouwereerd na die binnenkomst nemen de toeschouwers plaats op de volwassenenkant van de tribune voor de voorstelling 'Kid'.

"Zit iedereen?" vraagt Moen. "Dan ga ik nu de kinderen halen voor aan de kinderkant." Er trekt een kleine siddering over de tribune, je hoort het publiek denken: hij zal toch niet in zijn blootje...

Wat er precies gebeurt, wordt in het midden gelaten, want de volwassenen hebben dankzij een hoge afscheiding geen zicht op de kinderkant. Ze kunnen het aan hun zijde slechts met de oren volgen. En zo staat de familievoorstelling (8+) van het Vlaams-Nederlandse theatercollectief BOG direct op scherp.

"Volwassenen worden meteen op hun verantwoordelijkheid als volwassene aangesproken", zegt Benjamin Moen na afloop van de voorstelling. "Vind ik het wel oké dat mijn kind deze naakte man ziet, en mijn hemel, moet ik daar écht over nadenken? Ik kom net binnen!"

"Je kunt de volwassenenkant zien als de coulissen, waarvandaan rekwisieten worden aangegeven en waar pauzeliedjes worden gezongen als wij even op adem moeten komen. Het werken met die twee kanten geeft de voorstelling een extra en onverwachte laag: volwassenen doen alles als er kinderen in het spel zijn. Daarom werkt het ook zo goed dat ouders samen met hun kinderen naar de voorstelling komen, er ontstaat een speciale chemie: de laag van zorg, je doet het wel voor je kind."

Hoe ziet een volwassene eruit ('veel haar, ook uit de neus'), wat is zijn 'habitat' en waar praat ie toch de hele tijd over? Het passeert allemaal de revue bij de kinderen, en de volwassenen horen het allemaal aan in hun eigen vak, met hun 'kinderoren'.

Zijn naaktheid bij binnenkomst is behalve ontregelend, ook een aankondiging van het onderwerp van Kid: Moen is bij aanvang helemaal naakt, collega-performer Judith de Joode draagt een naaktpak en Lisa Verbelen heeft ondergoed aan met het woord 'naakt' in koeieletters. Moen: "Drie verschillende interpretaties van naakt, zoals we gedurende de voorstelling ook verschillende interpretaties laten ontstaan van wat volwassenheid is."

Luchtig

De luchtige vorm vol interactie is ingebracht door Jetse Batelaan, die de eindregie deed. Benjamin Moen: "Jetse weet precies wat kinderen aanspreekt. Het idee van more is more bijvoorbeeld; 'Die maffe dierenpakken? Dóén!' zei hij meteen. BOG laat doorgaans zo veel mogelijk weg, om tot de essentie te komen, dus dit was wel even wennen. Maar Jetses idee van 'meer' is het zoet van de voorstelling geworden. Het maakt de inhoud voor kinderen eetbaar."

Het collectief BOG is bekend van theaterproducties die één groot thema (zingeving bijvoorbeeld) van alle kanten inhoudelijk belichten. Dat doen de performers door te benoemen, te focussen, uit te zoomen, te groeperen en te definiëren, van: alles waar de mens vat op tracht te krijgen, maar te groot is om vast te pakken.

Dat gebeurt aan de hand van research, gesprekken met deskundigen en mailwisselingen met de driehonderd leden van BOG, die worden gevraagd naar hun gedachten over het onderwerp.

Voor de eerste familievoorstelling hebben de BOG'ers ook op lagere scholen met kinderen gesproken. Wat verstaan zij onder volwassen-zijn? De BOG-leden gingen op stoomcursus kinderfilosofie.

Lisa Verbelen: "We leerden om het gesprek te voeren aan de hand van een aantal voorwerpen op tafel. Dan vroegen we: 'Welk voorwerp vind je het meest volwassen?' Dan kregen we antwoorden als: 'Nou, dat boek, want daar staan heel veel letters in, dus dat is volwassen. Want volwassenen praten en praten maar.' Het werd zo een thema in de voorstelling: volwassenen praten veel."

Via proefopstellingen en testpubliek kwamen ze erachter dat deze uitputtende aanpak wel op grenzen stuitte. Dat je het ook met dieren kunt doen, werd geschrapt uit het hoofdstukje 'seks'. Moen: "Want het bleek dat het zwaartepunt dáárop kwam te liggen, terwijl wij het uit onze hang naar volledigheid alleen maar wilden noemen. Het bleek dat we daarmee ons doel volledig voorbijschoten."