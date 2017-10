Hoe vermoord ik een grote wapenhandelaar in een voor mij onbekende stad?

Karakter Uitgevers adverteert tegenwoordig met 'Meer boek voor mannen'. Het gaat dan vooral om militaire actiethrillers van schrijvers als Jack Coughlin en Vince Flynn. Keiharde, spannende boeken vol stoere kerels: een flink contrast met de stroom aan vrouwenthrillers vol worstelende, niet zelden wat neurotische huisvrouwen. Uitgever De Boekerij heeft met 'De vijand' van Tom Wood ook een echte 'mannenthriller' te pakken. En een goede.

Hoofdpersoon is Victor, een huurmoordenaar. Het kan Victor niet schelen wie hij vermoordt en waarom hij dat doet, tot hij na een raadselachtig incident opgemerkt wordt door de CIA. Victor wordt voor de keuze gesteld: drie moorden plegen voor de CIA of linea recta naar de gevangenis. Het wordt het eerste.

Wood is specialist in martial arts en dat lees je. Schedels kraken, botten breken, maar de gevechten waar Victor zich in stort worden meeslepend beschreven. Wood neemt ook aangenaam de tijd voor beschrijvingen van steden als Sofia, Minsk en Boekarest.

Oordeel: ingenieus, spannend, bloederig