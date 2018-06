Hoe vermaakte Mendelssohn zich in Scheveningen?

Niet trouwen, wel trouwen? Nog maar een paar weken eerder had de componist Felix Mendelssohn Cécile Jeanrenaud ontmoet. Hij was op slag verliefd geworden, maar nu aarzelde hij om de knoop door te hakken. Het piekeren nam hem zo in beslag dat hij niet kon componeren. En hij had last van een akelige hoest. Een paar weken zeelucht en zeewater in Scheveningen zou hem hopelijk van beide problemen afhelpen.

Lees verder na de advertentie

In augustus 1836 verbleef de Duitse Mendelssohn (1809-1847) drie weken in Scheveningen om te kuren, zoals zijn dokter hem had geadviseerd. We weten dat hij dagelijks de zee inging met een van de badkoetsjes op het strand. En we weten dat hij zich aan het eind van die zomer verloofde met Cécile, met wie hij een jaar later trouwde en uiteindelijk vijf kinderen zou krijgen.

Een audioverhaal moet eenvoudiger van stijl zijn en een zekere compactheid hebben, want luisteren gaat trager dan lezen Marente de Moor

Maar hoe verliepen die drie weken voor Mendelssohn? Hoe vermaakte hij zich in Scheveningen, wie ontmoette hij, kwam hij van de hoest af, hoe kwam hij tot zijn beslissing om Cécile te vragen?

In het audioverhaal dat Marente de Moor in opdracht van OhDieZee over deze drie weken in Scheveningen schreef, verblijft de beroemde Mendelssohn er tot zijn verbazing als onbekende vreemdeling. Ontevreden met wat de zee hem te bieden heeft: 'Alles werd verzwolgen in dat eentonige crescendo en diminuendo'. En ontevreden met zichzelf. Het vreemdst van alles is dat er maar geen muziek in hem opwelt, dat hij niets componeert. Maar een vissersjongetje laat hem horen hoeveel stemmen er schuil gaan in het eentonige geluid van de golven. 'De zee vormde helemaal geen massieve muur van ruis, maar een koor van talloze kleine stemmen, hoge en lage.'

Kapstok "De mooiste opdracht, die ik me kon wensen", zegt De Moor. "Ik kreeg een concrete kapstok - Mendelssohn in Scheveningen - en verder was ik vrij. Bovendien had ik net 'Foon' af, mijn nieuwe boek dat over geluid gaat. En toen kwam de vraag of ik een audioverhaal wilde schrijven over een musicus en geluid." Om te horen wat De Moor heeft geschreven, wandelen luisteraars naar drie locaties in Scheveningen met uitzicht op zee, waar ze steeds een deel van het verhaal ondergaan. Behalve een verhaal voor volwassenen schreef De Moor een tegenhanger voor kinderen, dat gaat over het Scheveningse vissertje dat Mendelssohn ontmoet. Een regisseur en componist plaatsten de verhalen vervolgens in een geluidslandschap met motieven van Mendelssohn, maar ook met geluiden als vallende druppels en een misthoorn. Nee, zelf heb ik Scheveningen niet bezocht. Ik ga nooit naar een locatie. Stel dat wat je aantreft vloekt met je ideeën Marente de Moor Een audioverhaal vergt een andere manier van schrijven, wist ze als fervent gebruiker van luisterboeken. "Het moet eenvoudiger van stijl zijn en een zekere compactheid hebben, want luisteren gaat trager dan lezen. Er is ook minder ruimte voor redenaties, want dan haakt een luisteraar al snel af." Mendelssohn kende ze wel, maar De Moor had zich nooit eerder gerealiseerd dat hij misschien wel een groter wonderkind was geweest dan Mozart. "Hij kon zo'n beetje alles, ook schilderen, en was aan de lopende band productief. Hij was ook heel geestig, zoals je uit zijn brieven kunt opmaken, en een knappe man. Hij had alles mee, behalve zijn gezondheid."

Trivia Scheveningen was ongetwijfeld lieflijker dan nu, zegt ze met gevoel voor understatement. "Maar het stelde niet veel voor. Je had het vissersdorpje en een eind verderop het Stedelijk Badhuis. Dat was expres ver van het dorp gebouwd, zodat de chique gasten en de vissers elkaar niet zouden ontmoeten." Om zo vrij mogelijk te kunnen schrijven, las ze zich niet te veel in. "Als je research doet, eist dat altijd een rol op in je verhaal. Gelukkig kreeg ik de beschikking over een goede researcher die me veel trivia en achtergrondinformatie wist te geven over het decor, zoals wat ze aten in het Badhuis: een boterham met ossentong, bouillon, likeurtjes. Nee, zelf heb ik Scheveningen niet bezocht. Ik ga nooit naar een locatie. Stel dat wat je aantreft vloekt met je ideeën. Ik heb wel vlak voor ik ging schrijven een documentaire gezien over golven. Daarin hoorde ik dat het geluid van een golf bestaat uit miljoenen vallende druppels." Ze gaf Mendelssohn een 'roffelende' hoest mee, die samenhangt met de knoop die hij moet doorhakken over zijn trouwplannen. "Die hoest is een bijverschijnsel van zijn emotionele toestand. Gaat hij zich binden of niet? Daar worstelen veel mannen mee. We weten niet of hij echt hoestte. Mendelssohn had slechte longen, dat gaat vaak gepaard met hoest. Maar voor een biograaf is het natuurlijk een gruwel dat ik hem zomaar een ziekte heb toegeschreven."

'Liefdeskuren' en 'Vissenpost' Het audioverhaal 'Liefdeskuren' en het kinderverhaal 'Vissenpost' zijn van 7 juni tot en met 9 september te beluisteren. De start en kassa is bij de entree van de Pier op het strand van Scheveningen. Daar krijg je een koptelefoon, een mp3-speler en een looproute mee. De wandeling is ongeveer 3 kilometer. Vissenpost is voor kinderen vanaf zes jaar. Info: www.ohdiezee.nl De tekst gaat verder onder de afbeelding Felix Mendelssohn © Redferns