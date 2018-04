Hoe twee Joodse juristen genocide strafbaar maakten

Onlangs vond in de concertzaal van de West-Oekraïense stad Lviv een ongewone voorstelling plaats: een musical over het Proces van Neurenberg tegen kopstukken van nazi-Duitsland in 1945. Onder de toeschouwers waren West-Europese en Amerikaanse bezoekers, die de moed bijeen hadden geraapt om naar de stad van hun voorouders te reizen. Ook waren er inwoners van Lviv, die een hoop bijleerden over hun eigen geschiedenis. Na afloop kreeg de maker, Philippe Sands, door de burgemeester een erepenning opgespeld. De zaal zuchtte diep en applaudisseerde minutenlang.

Met zijn internationale bestseller 'East West Street', nu vertaald als 'Galicische Wetten', wrikt de Brit Sands de geschiedenis open. De musical werd opgevoerd ter gelegenheid van de boekpresentatie in Lviv, de hoofdstad van Galicië. Want wie het belang van het internationale recht wil begrijpen moet - met Sands - op reis naar deze vergeten regio in West-Oekraïne.

Ook voor de 57-jarige professor en mensenrechtenadvocaat, die regelmatig optreedt als strafpleiter bij internationale gerechtshoven zoals het Rwanda- of Joegoslavië-tribunaal, is Lviv een openbaring. Als hij daar in 2010 wordt uitgenodigd voor een gastles, stemt hij alleen toe omdat zijn grootvader ooit, voor de Tweede Wereldoorlog, er is opgegroeid. De oude, vervallen, maar verder ongeschonden straten intrigeren de hoogleraar. Hij vindt het huis van zijn grootvader terug. En hij ontkomt er niet aan op zoek te gaan naar twee grootheden in zijn vak: Hersch Lauterpacht en Rafael Lemkin, die een eeuw geleden in Lviv studeerden.

Steunpilaar

Lauterpacht maakte van het begrip 'misdaden tegen de menselijkheid' een steunpilaar onder het internationaal strafrecht. Lemkin bedacht de term 'genocide'. Mede dankzij hen konden leiders als Slobodan Milosevic, Charles Taylor en Ratko Mladic terechtstaan voor internationale tribunalen, al pleegden ze wandaden binnen de eigen landsgrenzen.

Er zit een wrange logica in het feit dat juist Galicië de bakermat is van het internationale recht, leren we van Sands. Eeuwenlang woonden Polen, Joden en Oekraïners er naast en door elkaar, onder verschillende heersers en met de dynamiek en de spanning die hoort bij een multicultuur. Maar nadat in 1918 het veelkleurige keizerrijk van Oostenrijk-Hongarije ineen was gezakt, ontbrandde een nationalisme. Verschillende groepen streden voor een eigen staat. Sands beschrijft hoe Hersch Lauterpacht, een pientere rechtenstudent, 's nachts over straat surveilleerde met een Joodse burgerwacht om zich te kunnen weren tegen pogroms. En hoe zijn studiegenoot Rafael Lemkin zich verdiepte in een recente massamoord in een heel andere regio: Turkije. Hoe konden daar honderdduizenden Armeniërs zomaar worden vermoord? Betekende de soevereiniteit van de staat dat heersers konden doen wat ze wilden met hun onderdanen? Het waren wezensvragen voor Lauterpacht en Lemkin omdat zij zelf ook tot een minderheid behoorden: de Joodse. De zoektocht naar antwoorden vormt de basis onder hun latere juridische werk.

Galicië kwam klem te zitten tussen Stalin en Hitler. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werden de Joden uitgemoord en de Polen verbannen

Dat Polen en Duitsland in de jaren dertig de minderhedenverdragen terzijde schoven was een voorbode van de verschrikking, concludeert Sands. Galicië kwam klem te zitten tussen Stalin en Hitler. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werden de Joden uitgemoord en de Polen verbannen. Ook veel familieleden van Sands, Lauterpacht en Lemkin overleefden de Holocaust niet; Sands' grootouders wisten te ontkomen. De grootvader van Philippe, die zich in Parijs vestigt, noemt zijn kleinkind liefkozend 'mijn zoon' en spoort hem aan tot het studeren van rechten. Maar over zijn oorlogservaringen rept hij met geen woord.

De gebouwen van Lviv bleven intact, maar ze verdwenen met de nieuwe bewoners (Oekraïeners, afkomstig uit allerlei landstreken) achter het IJzeren Gordijn.

De twee voormalige rechtenstudenten begonnen al in de jaren dertig aan carrières in Parijs en Londen. In een reeks sterke hoofdstukken doet Sands uit de doeken hoe hoogleraar Lauterpacht en advocaat Lemkin tijdens de oorlog werkten aan teksten voor een toekomstig tribunaal waar de aanstichters van de massamoorden, de nazi's, berecht zouden kunnen worden, terwijl ze angstig wachtten op nieuws over hun familie in het oosten.

