Hij vond dat het nummer van de Nederlandse kandidaat helemaal aan de eisen van een songfestivalnummer voldeed. Hij sloot zijn kwalificatie dan ook af met: “Hoe songfestival wil je het hebben?”

Nou is formulering ‘hoe … wil je het hebben?’ alweer een jaar of tien courant, maar tot voor kort stond er tussen ‘hoe’ en ‘wil je het hebben?’ doorgaans een bijvoeglijk naamwoord: Hoe gek/roze/duurzaam wil je het hebben? Het is trouwens geen echte, maar een retorische vraag, dus met ‘Hoe duurzaam wil je het hebben?’ wil de schrijver in feite zeggen dat hij iets héél duurzaam vindt.

‘Hoe 2017 wil je het hebben?’ en ‘Hoe PvdA wil je het hebben?’ heb ik al gehoord

In plaats van een bijvoeglijk naamwoord als gek of duurzaam gebruikte Jan Smit een zelfstandig naamwoord: songfestival. Kan dat zomaar?

In spreektaal is heel veel mogelijk en komen dit soort zinnen wel vaker voor. ‘Hoe 2017 wil je het hebben?’ en ‘Hoe PvdA wil je het hebben?’ heb ik al gehoord. En er zijn zelfs sprekers die er niet voor terugdeinzen een uitdrukking in de vraag te verwerken: ‘Hoe hak op de tak wil je het hebben?’

Het is Nederlands, maar niet zoals we het kenden.

Opmerkelijk is dat zulke zinnen de laatste tijd via de sociale media, waar de grens tussen spreek- en schrijftaal vervaagt, in rap tempo doordringen in de schrijftaal. Weliswaar nog niet in de ‘verzorgde schrijftaal’, maar twitteraars deinzen in elk geval al niet meer terug voor zinnen als ‘Hoe Abba, hoe Feyenoord wil je het hebben?’ tdb@taalbank.nl

