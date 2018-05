Hoe Michael Jackson de wetten van de zwaartekracht aan zijn dansschoen lapte

Michael Jackson was voor velen niet alleen de grootste popartiest ooit, de King of Pop tilde de videoclip ook naar een hoger plan. Waren het voorheen niet veel meer dan promo’s van het liedje, Jackson maakte van de clip een korte film, met een verhaallijn, speciale effecten en vooral, uitbundige dans. Hele generaties hebben zijn moonwalk geïmiteerd, de dans waarbij je vooruit lijkt te lopen maar toch achteruit gaat.

In de film Moonwalker zit nog een opmerkelijke dansact. In het nummer ‘Smooth Criminal’ buigt Jackson op een gegeven moment voorover. Zijn lichaam staat strak als een plank, zijn voeten plat op de vloer en toch helt Jackson 45 graden voorover. Dat kan helemaal niet, volgens de wetten van de zwaartekracht zou hij voorover moeten vallen. Zelfs de krachtigste danser komt niet verder dan een hoek van 25 of 30 graden. Sommigen dachten dat het een filmtruc was. Maar nee, ook op tournee voerde Jackson deze buiging uit.

Toch was het een truc. De zanger had een gat in de hak van zijn schoen en op het juiste moment stak een pin uit de vloer in dat gat waardoor hij net genoeg tegenwicht kreeg. Het was een vinding van Jackson zelf waar hij zelfs patent op had gevraagd en gekregen.

Grote spanning

Maar ook met dit hulpmiddel is het iets uit de categorie ‘Don’t try this at home’, schrijven neurochirurgen uit India vandaag in het Journal of Neurosurgery. De spieren in de rug en de kuiten moeten een enorme kracht leveren om het lijf stijf te houden en vooral de achillespees komt onder grote spanning te staan.

De artsen maken regelmatig mee dat anderen – professionele dansers of hartstochtelijke fans – proberen Jackson te imiteren, of zelfs te overtreffen. En dat ze vervolgens bij hen in de kliniek belanden waar zij de zaak met een prothese moeten herstellen. “Waarna ze weer de dansvloer op gaan. Nooit gedacht dat de King of Pop ons voor dergelijke vragen zou stellen.”