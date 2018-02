Hoe Marten en Oopjen de virtuositeit van Rembrandt tonen

De zilveren rozetten op de schoenen van Marten glimmen de toeschouwer tegemoet. Kijk eens hoe rijk ik ben, zegt dit schilderij namens Marten. En kijk eens hoe goed ik kan schilderen, voegt het er namens Rembrandt aan toe.

Met de levensgrote portretten van het jonge echtpaar Marten Soolmans en Oopjen Coppit liet de ambitieuze 28-jarige Rembrandt zien wat hij in huis had. Dat wisten het Rijksmuseum en het Louvre al toen ze gezamenlijk de twee werken kochten. Maar na een grondige restauratie in het atelier van het Rijksmuseum is duidelijk te zien hoe gedurfd Rembrandt te werk ging, zo bleek deze week bij de presentatie van de gerestaureerde portretten.

De twee schilderijen waren in goede conditie toen de musea er gezamenlijk 160 miljoen euro voor neertelden. Ze hadden altijd in privéhuizen gehangen, de laatste jaren in de slaapkamer van de familie Rothschild in Parijs. Nadat het Parijse stof van de schilderijen was gehaald, hingen de schilderijen er al mooi bij. Maar nu na een jaar onderzoek en restauratie enkele vernislagen zijn verwijderd, is nog beter te zien hoe virtuoos en gedurfd Rembrandt schilderde.

Verrassingen

Zo is nu heel duidelijk te zien hoe hij de verfijnde kanten kragen schilderde. Niet eerst de zwarte onderlaag van de kleding en dan de witte kraag er bovenop, maar andersom: op de witte kraag schilderde hij met zwart de uitsparingen in het kant. Die zwarte lijnen suggereren het verfijnde kant, terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo precies geschilderd zijn. Voor Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, een bewijs dat Rembrandt al op jonge leeftijd experimenteerde met de gedurfde stijl waarmee de schilder zich op latere leeftijd onderscheidde. Dezelfde vrije schildertrant laat hij zien op de schoenrozetten van het echtpaar. Pas als je heel dichtbij bent, zie je dat ze helemaal niet zo verfijnd geschilderd zijn. Toch glitteren de rozetten alsof ze met dun zilverdraad zijn geborduurd.

Pas als je heel dichtbij bent, zie je dat de schoenrozetten helemaal niet zo verfijnd geschilderd zijn

De restauratie bracht meer verrassingen aan het licht. Zo bleek Rembrandt in een eerder stadium op beide schilderijen een boog te hebben geschilderd, alsof de echtelieden ieder vanuit een andere gang een kamer binnenkwamen. Maar Rembrandt schilderde er een zwart gordijn overheen, dat van het ene in het andere schilderij doorloopt. Waarschijnlijk om meer eenheid te suggereren.

De restauratie was een precair onderwerp voor de twee musea. In Frankrijk is men terughoudender met het verwijderen van vernislagen dan in Nederland. Maar vanaf het begin was duidelijk dat de beide werken op dezelfde manier aangepakt moesten worden. Dat is uiteindelijk gebeurd in Amsterdam, omdat hier de meeste kennis van Rembrandt aanwezig is. Deskundigen van het Louvre en een Frans restauratie-instituut waren daarbij betrokken. En een indrukwekkend team van internationale experts heeft de restauratie op de voet gevolgd en regelmatig tussentijds besproken. En ja, dat is naar volle tevredenheid van beide partijen gebeurd, verzekeren Dibbits en Sébastien Allard, directeur van de schilderijenafdeling van het Louvre.

De musea gebruikten uiteraard de bekende onderzoeksmethoden, zoals infrarood-, röntgen- en ultraviolet-scans, om meer van de schilderijen te weten te komen. De onderzoekers gebruikten ook extreem hoge resolutiecamera's om foto's te maken. Met zeven miljard pixels zijn ze waarschijnlijk de best gefotografeerde schilderijen ter wereld.

De onderzoeken brachten aan het licht dat er verschillende lagen vernis op de werken zaten. Daaronder één uit de achttiende of negentiende eeuw en eentje uit de jaren vijftig. Marten was in 1952 al eens in New York, bij een deskundige van The Frick Collection, gerestaureerd en gevernist, Oopjen had dat enkele jaren later in Amsterdam ondergaan.

Een andere conclusie is dat Rembrandt twee stukken doek gebruikte, die naast elkaar op een rol linnen hadden gezeten. Hij werkte tegelijkertijd aan deze twee schilderijen.

Maar het mooiste inzicht dat de restauratie oplevert, zit in de finesses van Rembrandts schilderen. Zoals die streep licht achter Oopjen, waardoor een trede zichtbaar wordt en de slierten onderaan het gordijn; de verfijning van Martens geribbelde pak en Oopjens genopte jurk; en die zilveren glans op de rozetten die zonder de vergeelde vernis glimmen als nieuw.