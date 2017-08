Hoe maak ik (g)een succes van mijn ellende?

Sheryl Sandberg - Optie B

Wie een boek over haar leven na het verlies van haar grote liefde ‘Optie B’ doopt, getuigt van een praktische geest. En die heeft de topvrouw van Facebook, Sheryl Sandberg, die eerder naam maakte met haar studie ‘Lean in’. In die vooral in Amerika breed omarmde feministische zelfhulpgids bood Sandberg vrouwen verschillende nieuwe strategieën om hun ambities na te jagen. Zelf kwam Sandberg er ook door de schroom en onzekerheid van zich af te schudden en bondgenootschappen te sluiten met vrouwelijke collega’s.

Samen met haar man Dave Goldberg, directeur van internetbedrijf SurveyMonkey, vormde ze een ‘powerkoppel’ in de technologiewereld, tot in mei 2015 Goldberg dood neerviel in een fitnesscentrum. Sandbergs leven stortte in - en haar ogen gingen open. Een Facebookpost over haar ontreddering een maand na haar verlies leverde talloze reacties op van lotgenoten en de hulp van Adam Grant, psycholoog, gespecialiseerd in motivatie en zingeving. De aanvankelijk door het verdriet verpletterde Sandberg leerde van Grant dat veerkracht na een traumatische gebeurtenis geen vaststaand iets is, maar iets wat je kunt trainen: “Het heeft niets te maken met het tonen van ruggegraat. Het gaat om het versterken van de spieren rond onze ruggegraat.”

Het samen met Grant geschreven ‘Optie B. Confronteer tegenslag, bouw veerkracht en vind geluk’ dient als zelfhulpgids voor rouwenden. In tien hoofdstukken presenteert Sandberg de valkuilen die ze zelf gaandeweg leerde vermijden. Ze geeft de lezer behartenswaardige inzichten mee zoals het besef dat veel mensen zichzelf na een verlies onnodig extra belasten door tegenslagen persoonlijk te maken (‘Het is mijn schuld, ik had hem gezonder moeten laten leven’, dacht Sandberg), ze algemeen te maken (‘Ik kan niet meer werken, mijn hele leven wordt hierdoor verpest’) en ze permanent te maken (‘Zullen mijn kinderen ooit nog gelukkig worden?’). PAP heet dat binnen de psychologie, geen goede reflexen dus.

Zinnig is ook het hoofdstuk over andermans reacties waarin Sandberg de ware troost scheidt van de onbeholpen onhandigheid. Zo heeft het geen zin ‘het komt goed’ te zeggen tegen iemand die terminaal ziek is. ‘Gecondoleerd!’ roep je iemand niet toe vanuit een volle lift. En aan iemand die net een groot verlies geleden heeft, moet je ook niet vragen hoe het gaat (slecht natuurlijk) maar liever: ‘hoe gaat het vandáág?’ Hoe concreter de hulp, hoe beter. Zeggen dat iemand altijd kan bellen helpt niet, langsfietsen met oude films van Alfred Hitchcock wel.

Sandberg schrijft over ware vriendschap die zich bewijst in het aanvaarden van de last, over het verlies van zelfvertrouwen van rouwenden, over dat je in tijden van wanhoop aan het einde van iedere dag de goede dingen moet noteren. Toegegeven: niet heel verrassende tips verder, en dit boek roept in het streven om van verliezen toch weer een ‘succes’ te maken ook wel de nodige scepsis op. Sandberg onderkent zelf haar geprivilegieerde achtergrond. De baas (Zuckerberg) die haar onzekerheden wegpraat, de vriendinnen die om beurten haar hand vasthouden, de moeder die maanden niet van haar zijde wijkt. En last but not least de rijkdom die het mogelijk maakt om zich zonder financiële gevolgen enige tijd uit het werkende leven terug te trekken.