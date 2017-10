Hoe Lady Gaga weer Stefani Germanotta werd

Een andere illustratieve scène uit Netflix-documentaire 'Five Foot Two': wanneer Gaga met haar entourage naar Walmart gaat om daar haar eigen album te kopen. Ze rekent hem helemaal zélf af. Vervolgens, in haar privéjet, zien we iemand uit haar team daar direct een filmpje voor op Instagram van boetseren. Ook leuk: wanneer Florence Welch (die van The Machine) haar verbaasd vraagt hoe Gaga het aandurft zomaar op 'post' te drukken, wetende dat er binnen een seconde achttien miljoen mensen een mening over de foto zullen hebben. Je ziet Lady Gaga verstenen. Haar ogen worden groter. Gaga is plots weer gewoon Stefani Germanotta, het meisje uit New York.

Dit soort scènes maken van 'Lady Gaga: Five Foot Two', sinds een week op Netflix, een boeiende documentaire. Ze zijn interessanter dan de clichématige huilscène waarin de arme superster zich afvraagt waarom ze elke avond eenzaam in slaap valt. De camera volgt Gaga tijdens het opnameproces van haar recente album 'Joanne', tot aan het moment suprême: de halftime-show van de Amerikaanse Superbowl, afgelopen februari.

Het masker valt af in deze documentaire, en daar was het Gaga ook precies om te doen

De film staat in de beste traditie van muziekdocumentaires zoals 'In Bed With Madonna': dicht op de huid, schijnbaar ongeregisseerd, schijnbaar ongefilterd. Schijnbaar. Want er kleeft een klein probleempje aan deze documentaire, die, zoals elke documentaire, pretendeert een objectief journalistiek verslag te zijn. Want deze film is wel degelijk gefilterd en geregisseerd, en vast niet zo dicht op de huid als het wiebelige camerawerk, tot in de dokterskamer aan toe, doet vermoeden. Immers, bij de credits prijkt Lady Gaga's naam in beeld als producent. De vraag is dan: wat hebben we er werkelijk aan?