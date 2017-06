Hoe is het nu met Andres? (van Sandra & Andres)

De man met wie ze samen in het artiestenvak begon. En met wie ze een vierde plaats behaalde op het Eurovisiesongfestival van 1972. "Na na na na na na na na, wat zal ik doen...?" Niemand sprak meer over hem. Zelfs de showrubrieken hielden zich stil. Sandra was het 'kroepoekje' van Jos Brink en de beste vriendin van Addy van den Krommenacker. Maar wat was ze van Andres?

'RTL Boulevard' noemde Sandra Reemer de 'koningin van de positiviteit'. Wat natuurlijk een prachtige titel is, die op de een of andere manier nooit opborrelt in een gewoon journalistenhoofd, alleen in dat van een glanzende sterreporter. We zagen de 'koningin' zingen, maar wie was die enthousiaste, zwaar behaarde meneer in geel en groen naast haar: "Moet ik origineel zijn of is dat nog te vroeg?" Haar prins misschien?

De onrust hield aan, ook na Sandra's begrafenis halverwege deze maand. Een korte speurtocht op internet leerde dat Andres in het echt Dries Holten heet, woonachtig in Roosendaal. Volgens het telefoonboek huist daar één familie met die naam. Een mevrouw neemt op en zegt dat ze heel vaak wordt gebeld door mensen die Andres zoeken. "Maar ik heet Van Holten, niet Holten. Het staat blijkbaar verkeerd in het telefoonboek."

Er ontspint zich een gesprekje dat erop neerkomt dat Andres zelden of nooit op straat wordt gezien. "Ik vraag me af of hij wel in Roosendaal woont", zegt de vrouw. Tja, wat nu? Zou onze speurtocht er al op zitten?

Op internet treffen we een interview aan uit 2011 van ZuidWest TV. Er verschijnt een man in beeld met bruine hoed en grijs pak. Hij vertelt honderd-uit. Over zijn Indonesische jeugd, zijn eerste baan als keramist, zijn carnavalshit 'Zij is verliefd op een frikandel' en natuurlijk over zijn successen samen met Sandra. Tussen de regels door proef je dat hun uiteengaan in 1975 nog steeds schuurt. "Zij heeft het contract verbroken."

Klatergoud na goud Na Sandra kwam Rosy, en na Rosy Debbie. Rosy was goud, Debbie klatergoud. "We hadden net een hitje en toen vertrokken mevrouw en meneer Debbie naar Tenerife." Toch maakt Andres in het interview een tevreden indruk. Hij ging schrijven voor andere artiesten en scoorde een hit met 'Immer wieder Sonntag' van het Duitse duo Cindy & Bert. Contact met grote namen heeft hij niet meer. "Waarom zou ik? Ik ben 76, en heb het niet meer nodig." Misschien dat daarom zijn naam zo weinig rondzong bij Sandra's begrafenis? Toch zou je Holten willen vragen: is het ooit nog goed gekomen tussen hen? Maar helaas, het boekingsnummer op zijn website komt telkens met dezelfde boodschap: "Dit nummer is buiten bereik. Probeert u het later nog een keer." Omroep Brabant redt ons uit de brand. "Sandra en Andres leggen na dertig jaar ruzie bij", meldt het station. Sandra zei bij die gelegenheid in oktober 2013: "Vergeving is een heel krachtig gereedschap om af te rekenen met het verleden." Amper vier jaar later kwam haar dood. "Andres is kapot van verdriet", maakte zijn woordvoerder op het wereldwijde web bekend.

