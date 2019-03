Hoe is het eigenlijk met de kinderen van Michael Jackson?

Dat Neverland, het landgoed van Michael Jackson, eerder een spookhuis dan een pretpark was, daarvan is de wereld inmiddels wel overtuigd. Nu ja, een legertje verstokte fans houdt vol dat Wade Robson en James Safechuck hun beschuldigingen over misbruik allemaal hebben verzonnen. En familieleden van de King of Pop noemen de documentaire ‘Leaving Neverland’ zelfs een ‘lynchpartij’. Voor hen staat er dan ook meer op het spel dan slechts de herinnering aan een geliefd idool. Volgens het tijdschrift Billboard brengt de nalatenschap van de zanger jaarlijks 25 miljoen dollar op.

Met die kinderen kun je alleen maar compassie hebben. Hun levens zijn tot nu toe zo vervreemdend geweest – toen ze klein waren moesten ze gemaskerd over straat – dat het een wonder is dat ze zich er met z’n drieën zo goed doorheen slaan: op hun sociale media is te zien dat ze een hechte band hebben. Maar het is een wankel evenwicht: de dood van hun vader, tien jaar geleden, hakte er flink in. Paris heeft al drie zelfmoordpogingen gedaan.

Maar hoewel in deze wereld veel om geld draait, kun je je ook voorstellen dat met name voor de drie kinderen van Michael de emotionele schade telt. Wat moet je aan met zulke verhalen over je vader? Vooral de jongste, de 17-jarige Bigi, is volgens zijn oom Taj Jackson helemaal in zichzelf gekeerd en praat niet meer. Zijn broer Prince (22) heeft nog niet gereageerd, maar zus Paris (20) die van de drie het meest in de openbaarheid treedt – ze werkt als model – schreef op Twitter: ‘Iedereen met een goed hart wordt kapot gemaakt’.

Vreemde bijklank

Enige steun lijkt ze te ondervinden van haar moeder, Debbie Rowe. Maar een fijn rolmodel kun je haar nu ook weer niet noemen. Debbie was ook al zo’n fan die alles voor Michael wilde doen – in dit geval kinderen baren – ‘Ik vond dat Michael kinderen verdiende’. Die uitspraak deed toen al de wenkbrauwen fronsen, en heeft inmiddels helemaal een vreemde bijklank. Nadat Prince en Paris geboren waren, verdween Debbie uit beeld. Paris zocht na de dood van Michael contact, haar broer Prince heeft daar niet zo’n behoefte aan. Of Bigi, de jongste, weet wie zijn moeder is, is niet bekend. De rest van de wereld weet het in elk geval niet.

Het drietal heeft altijd gezegd dat het leven met hun vader bizar maar liefdevol was en dat ze hem erg missen. Prince liet een tatoeage zetten met de beeltenis van zijn vader. Tja, als de documentaire ‘Leaving Neverland’ iets duidelijk maakt, is het wel hoe verbijsterend loyaal kinderen kunnen zijn naar volwassenen die ze liefhebben en bewonderen.

Prince met LaToya: de zus van Michael Jackson. © ANP

Intussen is het de vraag of de rest van de Jackson-clan wist van het misbruik. Op internet circuleert een curieus filmpje uit 1993 waarin zus LaToya, altijd het zwarte schaap van de familie, tijdens een persconferentie zegt: “Ik hou van mijn broer, maar ik wil niet medeplichtig zijn aan zijn misdaden tegen kleine kinderen. Ik heb cheques gezien met enorme bedragen, om mensen af te kopen. Welke 35-jarige man brengt dertig dagen door in een kamer met een klein jongetje?” In een adem vertelt ze dat ze zelf door haar vader Joe Jackson is misbruikt. Het was het jaar waarin Michael voor het eerst publiekelijk werd beschuldigd van misbruik door de 13-jarige Jordy Chandler. Deze zaak werd afgekocht met 23 miljoen dollar.

Toen LaToya zich later verzoende met haar familie, trok ze de beschuldigingen in. Haar gewelddadige ex had haar gedwongen Michael te beschuldigen, zei ze. Maar na het zien van ‘Leaving Neverland’ kijk je met andere ogen naar de oude beelden.

