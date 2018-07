Hoe het begrip 'schuldig' dankzij Armando een nieuwe dimensie kreeg

Armando typeerde het schuldige landschap als 'een landschap dat heeft zien gebeuren'

Vanaf 1970 maakte Armando kunstwerken - schilderijen, litho's, drie- en vierluiken - die hij de titel 'Schuldig landschap' gaf. Vaak bevatten ze elementen van de natuur (boomtoppen, bosranden) rond het voormalige concentratiekamp Amersfoort. Armando groeide in de omgeving daarvan op en zag er dagelijks de rijen gevangenen en hun bewakers, 'de doodskoppen op hun muts'.

Armando zelf typeerde het schuldige landschap als 'een landschap dat heeft zien gebeuren', want 'in landschappen, in de schone natuur, vinden vaak de afgrijselijkste opvoeringen plaats'. Het landschap is echter 'zo schaamteloos geweest om gewoon door te groeien'.

Breed toepasbare metafoor Met de term 'schuldig landschap' schiep Armando een dwingende en inmiddels breed toepasbare metafoor voor het onbezielde (en misschien ook wel bezielde) decor van historisch leed. De uitdrukking heeft zich losgezongen van Armando en is allang niet meer exclusief van toepassing op decors uit WO II. Zo typeerden de media rond de val van Srebrenica de natuur in Bosnië soms als schuldig landschap. Ook zijn combinaties als schuldig bos of schuldige straat (waaruit Joden zijn weggevoerd) niet meer ongewoon. Met deze taalverrijking, die inmiddels in Van Dale staat, heeft Armando ervoor gezorgd dat zelfs de 'onschuldig' genoemde natuur niet meer onschuldig is. In de rubriek 'Taal' helderen Peter-Arno Coppen en Ton den Boon grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u op. Lees alle stukken hier terug.