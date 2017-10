Hoe filosoof Awee Prins een nieuw publiek aanboort met een kinderboek

"Ik ken volwassenen die bij het voorlezen van een kinderboek zelf in slaap vallen!" lacht Awee Prins. "Dat vind ik zo treurig!" De 60-jarige filosoof heeft net zelf een kinderboek uitgebracht, 'De dag dat de zee weg was'. Daar is niks slaapverwekkends aan: uitgevers vochten erom en de beroemde Thé Tjong-Khing was onmiddellijk bereid het boek te illustreren.

Lees verder na de advertentie

Wat niet wegneemt dat er twijfels waren over sommige tegendraadse passages. Neem het verhaal 'Slimme Hans'. Eerst lees je dat Hans een gevaarlijke omweg door het bos wil nemen, en dan volgt deze dubieuze geruststelling: 'Maar het loopt allemaal goed af, hoor! Dit is tenslotte een sprookje en niet het echte leven. In het echte leven loopt bijna nooit iets goed af: alleen heuvels lopen daar goed af.' Sommige redactrices wilden dat stukje schrappen, vertelt Prins, maar uiteindelijk werd besloten tot een kleinere ingreep. "Eerst stond er niet 'heuvels', maar 'bergen', maar dat vonden ze bij uitgeverij de Bezige Bij te hard."

Te hard? Het is eerder een voorbeeld van wat Prins 'broos denken' noemt. Nadat de Rotterdamse filosoof met 'Uit verveling' een filosofische bestseller had gescoord, raakte hij ervan overtuigd dat onze cultuur wegloopt voor de menselijke broosheid. Die proberen we te 'fiksen', denkt Prins. Maar niet alles loopt goed af, zo is het nou eenmaal. Kinderen begrijpen dat best, denkt de filosoof.

Nieuw publiek Dat boek over 'broos denken' moet nog verschijnen, net als een boek over zijn voormalige alcoholverslaving, 'Nuchter ben ik zo schuchter'. Maar met zijn verhalen over Slimme Hans, Kees de garnaal en varkentje Knorremans lijkt Prins een nieuw publiek bereikt te hebben. Dat is voor hem geen complete verrassing. Af en toe gaf Prins, die in Rotterdam fenomenologie doceert, een verhaal aan een student met een kind. "Dan kwam ik ze later tegen met hun kinderen en dan zeiden ze: 'Dat is nou die meneer van Kees de garnaal'. En dan keken die kinderen je op zo'n heerlijk ontwapende manier aan, met een blik van verstandhouding of solidariteit - ik weet het niet. Ik ben misschien ook nog een kind." Tekst loopt door onder de afbeelding. Awee Prins © -® Gerard Wessel Pas nadat zijn vrouw Jacqueline twee jaar geleden aan kanker overleed, besloot hij de verhalen uit te geven. Als eerbetoon aan haar. En aan zijn zoons Dylan en Duider. "Een zoon die z'n moeder kwijtraakt dat is het ergste wat er is. Er is geen soldaat die op het slagveld om zijn vader schreeuwt." Wat opvalt aan de verhalen, is dat praktische wijsheid wordt beloond. Kijk om je heen, zorg voor elkaar, en laat je niks wijsmaken. Zit er in dit boek een moraal verscholen? "Nou, bij moraal denk ik eerder aan wat je niet zou mogen doen. Stelen bijvoorbeeld. Maar Slimme Hans steelt een complete schat van een monster dat hij met leugens om de tuin heeft geleid. Dat is gewoon diefstal! Een moralist zou zeggen: als je begint met liegen, dan is dat het begin van het einde. Maar kinderen begrijpen dat de wereld ingewikkelder is. Hans steelt en liegt om zijn broertjes en zusjes te helpen." Want die hebben niks te eten. Hun ouders zijn ervandoor, schrijft u, omdat ze liever zelf gelukkig willen worden dan 'elke dag hun kinderen gelukkig te maken'. "Daar heb ik wel over geaarzeld. Het is een hele harde zin. Je hoort weleens verhalen dat kinderen thuiskomen en dan zijn hun ouders opeens met de noorderzon vertrokken. Dan draait je maag om, je schrikt je dood. Maar als het in zo'n verhaal staat, helpt het kinderen misschien met hun verlatingsangst, omdat het natuurlijk stinkend goed afloopt met Hans en zijn zusjes!"