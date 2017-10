Hoe een tragedie van Euripides ineens betekenis krijgt voor kinderen

Bij de eerste tekstlezing van 'Ifigeneia Koningskind' moest ik huilen", vertelt actrice Sarah Bannier. "Je kind offeren? Dat doe je toch niet!" Toch is dat precies wat er gebeurt in de Griekse tragedie over een koningsdochter tijdens de Trojaanse Oorlog. Theatergezelschap NTjong brengt een jeugdversie, waarin het oorspronkelijke verhaal van Euripides wordt bekeken door de ogen van het kind.

De mooie tante Helena gaat ervandoor met een Trojaan en nu eist de oom van Ifigeneia dat het Griekse leger zijn vrouw terughaalt. Vader Agamemnon is koning en in de voorstelling staat hij op het punt ten strijde te trekken. Maar zonder wind kan zijn vloot niet uitvaren. Alleen als hij zijn dochter offert aan de goden mogen de schepen vertrekken. Zo komt hij hevig in conflict met zijn vrouw. Ifigeneia denkt dan dat zij de oorzaak is van de ruzies tussen haar ouders.

In de knel

Pauline Mol schreef het stuk ruim vijfentwintig jaar geleden en het was de eerste keer dat een Griekse tragedie zóveel betekenis kreeg voor een jong publiek. Het gaat over een kind dat in de knel raakt, maar ook over oorlog en de macht van religie, wat het opnieuw actueel maakt.

Sarah Bannier (Ifigeneia), Rochelle Deekman (haar alter ego Het Kind) en Sallie Harmsen (de moeder) hebben kort tevoren gerepeteerd en zitten nog een beetje bij te komen. "Het is een verhaal over een meisje dat zich opoffert om de problemen tussen haar ouders op te lossen", vertelt Bannier. "Dat vind ik heel herkenbaar, kinderen zijn enórm loyaal aan hun ouders." Met haar opvallend blauwe ogen lijkt ze dwars door je heen te kijken.

Deze bewerking voor kinderen maakt het zó invoelbaar en van nu Sallie Harmsen

In de jeugdbewerking is een rol aan de tragedie toegevoegd: Het Kind. "Zij verwoordt de gedachten van de kinderen in de zaal en biedt tegenwicht", zegt Deekman. "Ifigeneia wil haar leven geven om haar vader uit de brand te helpen. Maar ze heeft niet door hoe definitief de dood is. Ik probeer haar te weerhouden en dwing haar voor zichzelf op te komen bij haar vader." Bannier valt haar bij: "Ja, dat was precies het moment dat ik bij het lezen een dikke brok in mijn keel kreeg. Het Kind is mijn imaginaire vriendin en ik ben de enige op het toneel die haar ziet. We blijven dicht bij elkaar en hebben eenzelfde manier van bewegen, al lopen onze gedachtewerelden uiteen."

Harmsen, moeder Klutaimnestra, luistert geconcentreerd naar haar medespeelsters. "Ik vind Griekse tragedies supermooi, maar soms ook statisch. Deze bewerking voor kinderen maakt het zó invoelbaar en van nu. Zelfs iets abstracts als het offeren van een kind wordt iets reëels. Het gaat om het geloof, en in naam van god doen mensen de meest extreme dingen. Het stuk zit zó in elkaar dat er voor elke generatie een instapmoment is. Je kunt uiteindelijk van ieder personage de beweegredenen begrijpen. Iedereen zit vast, niemand kan het noodlot keren. Maar ze zijn geen van allen slecht."

Die gelaagdheid maakt hun rol uitdagend. Harmsen: "Voor de moeder is het onbeschrijflijk erg haar dochter te verliezen en ik vind het moeilijk dat zij niet optreedt tegen haar man. Eén argument vind ik sterk: het hele leger zit te wachten om uit varen en het wordt gewoon ontzettend gevaarlijk. De massa heeft een enorme kracht en eist dat de koning de goden gehoorzaamt. In de voorstelling is het dreigende geluid van het volk op de achtergrond te horen."