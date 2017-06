Hoe een supermarkt elke dag langer open kan zijn

Uiteraard begreep ik ook wel wat de bedoeling was. Het was natuurlijk niet zo dat de supermarkt morgen langer open zou zijn dan vandaag, en overmorgen weer wat langer, enzovoorts. De bedoelde betekenis was dat de openingstijden in absolute zin verruimd zijn, en dat de nieuwe tijden elke dag gelden. Maar wat is de taalkundige oorzaak van dit betekenisverschil?

Lees verder na de advertentie

Er zijn er twee: een vergrotende trap ('langer') heeft altijd een referentiepunt nodig, en 'elke' heeft een kwantificationele betekenis. Een kwantifi-wat? Een betekenis die inhoudt dat je alle instanties van het begrip erna aftelt (kwantificeert). Je hebt de universele kwantificatie, zoals in 'elke dag', waarbij je alle instanties van de dagen langsloopt en vaststelt dat ze ergens aan voldoen. En je hebt de existentiële kwantificatie ('een dag') waarbij je ook in het ergste geval alle dagen moet aftellen om vast te stellen dat er ten minste een ergens aan voldoet.

Het betekenisverschil zit hem in die twee aspecten. Is het referentiepunt van 'langer' de dag die je aan het aftellen bent, dan is de betekenis dat elke dag de openingstijd langer is dan de vorige. Neem je als referentiepunt een punt buiten de aftelling (de openingstijd is langer dan nu, en dat elke dag), dan krijg je de bedoelde betekenis.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.