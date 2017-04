Hoe een Stalingrad-roman twee keer een bestseller werd

Als de aantallen dodelijke slachtoffers achtcijferig worden, zoals tijdens de strijd aan het Oostfront tussen 1941 en 1945, lukt het zelfs de beste historici niet altijd om lezers duidelijk te maken wat voor gruwelen hebben plaatsgevonden. Literatuur kan helpen het onvoorstelbare voorstelbaar te maken. Fictie en realisme sluiten elkaar niet uit, zeker niet als de schrijvers zelf ooggetuige waren van de verschrikkingen.

Lees hoe maar hoe magistraal de Joods-Russische schrijver Vasili Grossman in ‘Leven en lot’ de oorlog in al zijn facetten ontleedt, en tussendoor ook nog weinig heel laat van het stalinisme. Hij had als correspondent vooraan gestaan. De vuistdikke roman die hij van zijn ervaringen maakte, werd begin jaren zestig van de vorige eeuw door de KGB in beslag genomen en pas in 1988 weer vrijgegeven. Zelfs toen duurde het nog twintig jaar voordat de Nederlanders er dankzij een vertaling kennis van konden nemen.

Therapeutische exercitie

Heinrich Gerlachs roman ‘Doorbraak bij Stalingrad’ belicht het strijdgewoel van de andere kant. De auteur was Duits officier tijdens de slag om Stalingrad (1942-’43). In krijgsgevangenschap in Siberië, waar de Sovjets hem ook inzetten voor antifascistische actie, begon hij in het geheim zijn oorlogservaringen om te zetten in een fictieboek. Noem het gerust een therapeutische exercitie. In eerste instantie had hij dagboekaantekeningen gemaakt, maar die droegen niet bij aan de verwerking van zijn trauma’s. Personages en een plot schiepen de broodnodige afstand, al waren veel van de gebeurtenissen en het decor voor de oud-officier nog zo herkenbaar.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Eerste uitgave van Heinrich Gerlachs ‘Doorbraak bij Stalingrad’ uit 1957. © Galiani Berlin

Gerlachs ‘Doorbraak bij Stalingrad’ is minder gelaagd dan ‘Leven en lot’ van Grossman en haalt het niet bij dat werk. Maar de Duitser kroop wel erg dicht op de huid van de militairen die hij beschreef, in het bijzonder die van zijn hoofdpersonage, eerste luitenant Breuer. Het lukt hem op die manier om de hel van Stalingrad, de hopeloosheid en de zinloosheid, invoelbaar te maken. Met veel dialogen weet hij het boek bovendien vaart te geven.

Nog fascinerender is de wonderbaarlijke wordingsgeschiedenis van de roman. Ook hier dringt de vergelijking met Grossmans boek zich op. Aan Gerlachs pennevrucht kleeft zelfs nog meer verhaal. In zijn eigen woorden klonk het nog simpel: “In 1944-’45, toen al het gebeurde nog vers in mijn brein zat, schreef ik dit boek terwijl ik in Russische gevangenschap was. Mijn medegevangenen, van alle rangen en standen, hielpen me met hun herinneringen en constructieve kritiek. In december 1949 werd het manuscript, dat ik zorgvuldig onder mijn hoede had gehouden, geconfisqueerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Sovjet-Unie. De dappere poging van een vriend om een transcriptie op miniatuurformaat, geschreven op 20 vellen papier, mee naar Duitsland te smokkelen, faalde. In de periode van 1951 tot ’55 herschreef ik het manuscript na mijn terugkeer in Duitsland. Ik zag het als mijn plicht tegenover mijn dode en levende kameraden.”