Hoe een overlever wereldberoemd wordt door een highschool-shooting

‘Vox Lux’ is een prikkelende en slimme fictiefilm, die de rol van spektakel en beroemdheid onderzoekt in een wereld van clickbait en hysterische nieuwscycli. Het is pas de tweede film van een van de meest veelbelovende Amerikaanse filmmakers van het moment: Brady Corbet.

De film draait om Celeste, een gewoon meisje dat een highschool-shooting van een medestudent overleeft en beroemd wordt door een liedje dat ze voor de slachtoffers opvoert. Vanaf dat moment raakt haar leven in een stroomversnelling.

Al snel leeft Celeste het verveelde leven van iemand die alles heeft en door iedereen wordt aanbeden

Binnen korte tijd is ze wereldberoemd en leeft ze het verveelde leven van iemand die alles heeft en door iedereen wordt aanbeden. Een van de vele knappe dingen in de film is dat je als kijker voelt hoe die plotselinge roem de tijd doet versnellen.

In de tweede helft wordt de inmiddels volwassen Celeste gespeeld door Natalie Portman met Jude Law als haar manager. Wanneer terroristen bij een aanslag de gouden glittermaskers uit een van Celeste’s muziekvideo’s gebruiken, weet ze ook die potentiële marketingramp om te buigen naar persoonlijk succes. Door media en publiek te bespelen, verandert wat eerst een schandaal dreigt te worden in een spektakel dat haar reputatie alleen maar doet groeien.

Corbet brengt het verhaal op een afstandelijke manier en met kille kleuren in beeld, allemaal om te voorkomen dat het drama de overhand krijgt. Dat mocht niet, want dan zou de film juist doen waar hij zo kritisch over is: profiteren van de ellende van anderen. ‘Vox Lux’ is net geen vijfsterrenfilm, maar zit er dichtbij.

