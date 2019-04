Hoe een dode naar alcohol stinkende reiger verraadt dat de visser vermoord is

Een doordeweekse ochtend op een dijk langs de IJssel. Renske Nijland jogt gestaag door om haar gedachten los te maken van het werk, haar puberende kinderen en ex-man. Bijna struikelt ze over een oudere man die nauwelijks uit zijn woorden kan komen. Zijn vriend ligt in het water. Renske trekt de vriend op de kant, begint te reanimeren, maar hij is al dood. Beide mannen stinken behoorlijk naar alcohol. De conclusie van de gearriveerde agenten en ambulancepersoneel is wat schamper: oude mannen die dronken in het water zijn gevallen. Het zou einde verhaal zijn geweest als Renske geen specialist in gevaarlijke stoffen was.

Renske Nijland weet alles van giftige dampen, oplosmiddelen, etc. en ze vertrouwt het niet. Er lag wel een lege fles Remy Martin in het gras maar ook een dode reiger. Die stonk ook al naar alcohol, lusten die beesten cognac? De man verdronk om elf uur ‘s morgens, een rare tijd voor vissers om al laveloos aan de waterkant te zitten, en ze kent de overleden Henk van de tennisclub. Daar zat hij in het clubhuis altijd aan de spa.

Intussen verklaren haar collega’s, de politie en de rest van het dorp haar voor gek, een ‘hysterisch wijf’

‘Onder invloed’ is een nogal angstaanjagend boek zonder dat er een psychopathische seriemoordenaar in voorkomt. Onos is arbeidshygiënist/ veiligheidskundige en neemt de lezer mee in de wereld van onzichtbaar gevaar zoals een dodelijke wolk uit een kapotte airco, oplosmiddelen uit verf, asbest en chroom-6. De kans dat iemand in Nederland in aanraking komt met kankerverwekkende stoffen op het werk is vele malen groter dan de kans dat je door een seriemoordenaar wordt omgebracht. Maar is daar ook een spannende thriller over te schrijven?

Wel dus. Nuchtere vakvrouw Renske blijft erbij dat er iets niet klopt met de dood van Henk (en van de reiger). Zelf werd ze trouwens ook onwel bij het reanimeren. Dan wordt ook een hond ziek als hij wordt uitgelaten op de dijk. Aan de overkant van de rivier liggen een paar loodsen maar daar vindt ze niets bijzonders. Intussen verklaren haar collega’s, de politie en de rest van het dorp haar voor gek, een ‘hysterisch wijf’ dus. Dat gaat over als er een in landbouwplastic gewikkeld lijk wordt gevonden in een wijngaard en een supermarkt moet worden ontruimd omdat mensen er plotseling ziek worden. In het rustige idyllische oer-Hollandse dorp langs de rivier is iets goed mis.

De betrokkenheid en het plezier van Onos in haar werk spat van de pagina’s in dit vlot geschreven en originele debuut.