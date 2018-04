Hoe Dotan bij Humberto Tan door kon gaan met framen

Zanger Dotan kan nog een voorbeeld nemen aan winnares Isadee (18). Die stormt over de catwalk met haar volle zelf, prachtig als een cherubijntje, en laat zien dat de gemiddelde Nederlandse maat 42 er ook mag zijn zonder te hoeven worden gephotoshopt tot een geïdealiseerd nepbeeld.

Dotan koos wel voor nep, onthulde de Volkskrant zaterdag. Hij had zichzelf via zijn sociale-mediateam jarenlang opgehemeld in minstens 140 nepfanaccounts. Een nobele ontmoeting met een terminaal leukemiepatiëntje (15) was mooi opgepikt in andere media, maar bleek verzonnen.

Maandagmiddag postte hij een mea culpa-filmpje op Facebook en ’s avonds zou hij door het stof gaan bij 'RTL Late Night'. Humberto Tan stelde alleen de échte vragen niet. De muzikant kon zichzelf vrijelijk framen als slachtoffer van een stommiteit aan het begin van zijn carrière in 2011. Nu neemt hij de verantwoordelijkheid, maar pas nadat de mediastorm is losgebarsten.

Halbe Zijlstra

Waar hebben we dat vaker gezien? Oh ja, bij Halbe Zijlstra, die zich pas verontschuldigde voor zijn datsja-leugen toen het publiek die bleek te veroordelen. Geen sterk genoeg eigen moreel kompas. Daar werd Zijlstra, en wordt nu Dotan, op afgerekend. Als interviewer heb je dan één taak: vragen naar dat eigen kompas.

Maar Humberto Tan maakte de vergoelijkende opmerking: "Dit heeft kunnen ontstaan door de cultuur die je hebt gecreëerd." Hij vroeg wel: wist je van dat verzonnen verhaal af? Dotan antwoordde dat het niet zijn idee was geweest. Daar bleef het bij.

Wat vroeg Tan allemaal NIET? Dat is simpel te bedenken, want die vragen kwamen wel van de andere gasten aan tafel, onder wie tv-gezichten Zarayda Groenhart, Fajah Lourens en acteur Leopold Witte. "Het is pijnlijk. Als je dat van die leukemiepatiënt ziet langskomen, en je weet ‘dit is niet waar’, dan raak je toch in paniek?" Dotan: "Ik heb er geen goeie verklaring voor". "Maar wist je op dat moment dat het niet waar was?" Hij: "Ik heb oprecht alleen de headline gezien en niet het stuk gelezen." (Of hij toen gealarmeerd raakte, horen we niet.) "Het kwam je misschien ook goed uit?" Geen antwoord. "Maar je stuurt toch die mensen aan die dat moeten doen?"

Daar schakelt Tan sussend naar een radio-interviewtje met Annelore, voorzitter van het Streetteam van Dotan. Ze had nooit iets concreet in opdracht van Dotan gedaan, zei ze. En zij denkt niet dat hij wist wat dat team deed: "Want dat zegt hij, en wie ben ik om hem niet te geloven?"

De kijker wordt hier onder leiding van Humberto Tan volkomen van het kastje naar de muur gestuurd. Los van de feiten wil je ook gewoon horen dat nepnieuws verspreiden niet stom, maar slecht is. Dat dit een vorm van fraude is. Dat hij het had moeten weten. Dat hij zichzelf voor de kop slaat. Had hij zich maar bij 'Pauw' aan een echt vragenvuur onderworpen, dan had hij nu misschien een schone lei gehad.

Renate van der Bas en Maaike Bos schrijven vier keer per week over televisie. Lees hier meer columns.