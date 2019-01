Hoe de VS afstevenden op een leider als Trump

De titel van Jill Lepore’s geschiedenis van Amerika zegt precies waar het volgens haar om draait: ‘These Truths’, deze waarheden. Het zijn de twee woorden die de Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 zijn onverzettelijke karakter geven: “Wij achten deze waarheden vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat ze door hun Schepper begiftigd zijn met zekere onvervreemdbare Rechten, dat daaronder zijn Leven, Vrijheid en het nastreven van Geluk.”

Kom daar nu nog eens om. ‘Nepnieuws!’ roept de 45ste president van de Verenigde Staten zodra de media iets melden dat minder gunstig op hem afstraalt. Voor zijn aanhangers is het een vanzelfsprekende waarheid dat hun Amerika bedreigd wordt doordat de grenzen wijd openstaan voor immigranten en goedkope Chinese producten. Zijn tegenstanders weten juist zeker dat hun regering sinds de verkiezingen van 2016 van haar morele ankers is geslagen, en veel mensen - met minder inkomen, of meer kleur - het recht op geluk ontzegt.

Maar waar ze het allemaal over eens zijn is dat Amerika bevangen is door een onrust van historische proporties.

En een experiment is het: de schrijvers van de Onafhankelijkheidsverklaring vroegen zich serieus af of, zoals Alexander Hamilton het formuleerde, “samenlevingen van mensen werkelijk in staat zijn een goede regering te baseren op overdenking en keuze”. Maar dankzij hun wijsheid, zo luidt de nationale mythe, kwam er een grondwet die het land ruim twee eeuwen bij elkaar hield en tot een grootmacht deed uitgroeien.

Aan het eind van zo’n duizend pagina’s stelt Lepore somber vast dat het Amerikaanse experiment in zwaar weer is beland.

Dat vraagt om een nieuwe geschiedenis van Amerika, die je het land laat begrijpen tot en met Trump. Die schreef Lepore, en ze doet dat heel goed, door al vanaf het begin aandacht te schenken aan de vragen die sinds de verkiezing van Trump steeds luider klinken: doen feiten er nog toe, en hoe worden we het over die feiten eens? Zijn Republikeinen die alleen nog maar naar Fox News kijken en Democraten die vertrouwen op CNN nog wel bereid de waarheid van de andere partij serieus te nemen?

Rommeliger

Je hebt de omvangrijke studie van Lepore, historica aan de Harvard universiteit, niet nodig om te beseffen dat het echte verhaal van Amerika een heel wat rommeliger verloop had. Het goede aan haar boek is, dat ze er orde in schept door vanaf het begin twee onderwerpen vast in het oog en in de aandacht van de lezer te houden, die allebei in die paar woorden in de Onafhankelijkheidsverklaring samengevat worden: welke ideeën door de jaren heen voor Amerikanen ‘vanzelfsprekend waar’ waren, en welke mensen ze die ‘onvervreemdbare rechten’ in de praktijk ook gunden.

Die laatste kwestie is, zo krijg je al gauw door, de erfzonde van het land. Gelijkheid gold in het begin niet voor indianen, al was het alleen maar omdat de jonge Verenigde Staten dan hun landhonger niet meer zouden kunnen stillen. Het gold ook niet voor Afrikaanse slaven, al was het alleen maar omdat anders de zuidelijke staten niet mee zouden doen met de onafhankelijkheidsstrijd. Maar zo simpel werd het natuurlijk niet gebracht. Het moest op een diepere manier vanzelfsprekend zijn - tot het dat niet meer kon zijn.

Amerika heeft nog altijd een probleem met ‘rassenrelaties’

Dat zwart gelijk stond aan slaaf was bijvoorbeeld historisch niet vanzelfsprekend, maar het werd het juist in Amerika wel. Ironisch genoeg, noteert Lepore, was dat een gevolg van de opkomst van welomschreven burgerlijke vrijheden. Nog voordat de Amerikaanse Grondwet verrijkt werd met de Bill of Rights, een serie amendementen over bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, kenden afzonderlijke staten hun burgers die rechten toe.

Maar dat dwong hen voor het eerst expliciet te maken waarom sommige inwoners, slaven, die rechten niet hadden. “De enige manier om uit te leggen waarom het ene soort mensen vrij geboren is en een ander soort niet, is een nieuw zaad zaaien, dat van een rassenleer”, concludeert Lepore. En nu, lang nadat discriminatie op ras verboden werd, en de wetenschap het hele idee niet meer erkent, heeft Amerika nog altijd een probleem met ‘rassenrelaties’.