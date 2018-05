Hoe de vliegende keep van het museum de zalen vol met drollen krijgt

Dacht hij dat alles goed geregeld was, stonden er op een ochtend - onaangekondigd - achttien volgeladen vrachtwagens voor de deur bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Vier dagen eerder dan was afgesproken met het Oostenrijkse transportbedrijf. Dat had zonder overleg besloten om materialen voor de tentoonstelling van het Weense kunstenaarscollectief Gelatin eerder te sturen.

Tentoonstellingsmaker Bob van Lieshout (35) is eraan gewend dat dingen anders lopen dan gepland. Dat maakt zijn baan ook zo leuk en spannend. Maar dit stelde zijn zenuwen wel stevig op de proef. "Ik had geen mensen beschikbaar en ook geen heftruck om de lading te lossen. Bovendien konden we het niet kwijt, want de tentoonstellingszaal was nog bezet." Gelukkig kon hij tijdelijk opslag regelen bij een Rotterdamse transportfirma.

Van Lieshout fungeert als een soort vliegende keep. Het ene moment wordt hem gevraagd of hij een nieuw spuitapparaat kan regelen, waarmee paraffine op de bergen 'poep' wordt aangebracht om ze meer te laten glanzen. Door de hitte van de olie is het plastic reservoir van het apparaat gebarsten. Van Lieshout belt meteen een medewerker die net op weg is naar een bouwmarkt. "Kun je kijken of ze daar ook spuitapparaten hebben met een metalen reservoir?" Terwijl hij nog staat te bellen, is hij al weer nodig voor een ander probleem. En weg sprint hij naar de andere hoek van de zaal, waar iets aan het plafond moet worden opgehangen, maar hoe? Tussendoor komt ook nog een telefoontje over iets dat geregeld moet worden voor de volgende grote tentoonstelling, over Rubens, in het najaar.

Dikke laag leem

Het ingewikkeldst maar ook het leukst vindt hij tentoonstellingen van levende kunstenaars. Zeker als het ook nog eens gaat om werk dat ze specifiek voor het museum maken, zoals in dit geval. Trouw valt met de neus in de boter, want Gelatin staat bekend om haar opzienbarende installaties, die bol staan van provocatie, absurditeit en humor, waarbij het publiek ook altijd een actieve deelnemer is. In Moskou maakten ze een zeven meter hoge sculptuur van bevroren urine, in Londen een menselijke verjaardagstaart, in Milaan een achtbaan en in de bergen van Italië een 55 meter lang pluchen speelgoedkonijn. En nu in Boijmans een installatie met bergen poep, van vier meter hoog tot twintig meter lang, waar de bezoekers tussendoor kunnen wandelen in speciale pakken waarin ze naakt lijken.

Van Lieshout: "Ik heb er natuurlijk niets over te zeggen wat kunstenaars willen maken, maar het moet wel uitvoerbaar zijn en ook veilig voor de bezoekers. Een sculptuur mag niet ineens instorten. Ook gelden in een museum specifieke eisen met het oog op de kostbare en kwetsbare kunst. Dat leidt geregeld tot stevige discussies, omdat kunstenaars vaak erg eigenwijs zijn. Dat geldt overigens niet voor de mensen van Gelatin. Dat zijn professionals die goed nadenken over wat ze willen maken en hoe ze dat het beste kunnen realiseren. Voor de materialen hebben ze ook hun eigen leveranciers. Ze hebben ook een eigen team meegebracht. Dat het mis ging met het transport, is de kunstenaars niet aan te rekenen."

© Werry Crone

De piepschuimen basis voor de drollen is in onderdelen aangevoerd uit Oostenrijk. Die zijn in de zaal aan elkaar gelijmd en vervolgens bedekt met een dikke laag leem. Ook die komt uit Oostenrijk, omdat de leem daar de goede poepkleur heeft. Om ermee te kunnen plamuren, moest de aarde gemengd worden met water. Daarvoor heeft Van Lieshout een betonmixer laten komen. "Het werken met leem geeft enorm veel troep en stof, wat je eigenlijk niet wilt hebben in een museum." Hij wijst naar de vloer die is afgeplakt met plastic, waarop de leem in dikke lagen is vastgekoekt. De toegangsdeuren en het ventilatiesysteem zijn afgedekt om te voorkomen dat het stof door het hele museum gaat dwarrelen. De drollen liggen op tweedehands perzische tapijten. Ook die hebben de kunstenaars zelf meegenomen uit Oostenrijk. Van Lieshout: "Daar kregen we ook de zenuwen van, want daar zitten misschien nog beestjes in die grote schade kunnen aanrichten aan onze kunstwerken. Daarom hebben we ze eerst allemaal met gas laten reinigen." Het ruikt niet naar poep in de zaal. Dat hoefde niet van de kunstenaars en daar zijn ze in Boijmans blij mee. Bij een eerdere tentoonstelling drong een sterke vanillelucht door tot in alle hoeken van het museum.