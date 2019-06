Hoe de tuin een vriend kan zijn

Voor Lively lopen tuinen in het echt en als metafoor altijd door elkaar. Allereerst omdat ze vaak met een verhalend doel voor ogen zijn aangelegd: een klein stukje Japan, een eigen versie van Versailles. Of een speel- en ontdekparadijs voor kinderen, zoals Kate Middleton recent bij de Chelsea Flower Show liet zien. Andersom maken tuinen verhalen los bij degenen die zich erin bevinden. Al was het maar omdat je nooit precies weet wat er achter de struiken gebeurt, en ’s nachts in het donker. Sinds de Hof van Eden is de tuin de plaats waar beslissende momenten plaatsvinden. In kinderboeken weten de hoofdpersonen, juist door te verdwalen of onder een boom in slaap te vallen, zichzelf te ontdekken, groter te groeien.

Kortom: ik ben wellicht bevooroordeeld als het gaat om Penelope Lively’s ‘Leven in de tuin’. De veelgeprezen roman- en kinderboe-kenauteur beschrijft hierin de rol die groen in haar tot nu toe 85 jaren speelt. Van een toverachtige groene oase in Cairo, waar ze opgroeide, tot de postzegel die ze nu achter haar Londense huis heeft. Van het daadwerkelijk met je handen in de aarde wroeten tot het eindeloos lezen over andermans geploeter.

Even voor de volledigheid: ik schrijf dit artikel uitkijkend op mijn valeriaan, die sinds enkele dagen in bloei staat, en de net opgekomen lelies, die door omgekeerde whiskyglazen worden beschermd tegen slakken. Ik zit met mijn laptop op de tuin - ja, ‘op’, dat voorzetsel gebruik je als het gaat om een volkstuin. Thuis heb ik nog een lap groen, die door fanatiek betegelende buurtgenoten ‘die jungle’ genoemd wordt. Het barst daar momenteel van de rozen, maar mijn kamperfoelie heeft last van een hardnekkige luis.

Afgeknipte nagels

In de beeldende kunst en de literatuur hebben planten en bloemen van klimop tot krokus allerhande bijbetekenissen gekregen. Lively leidt de lezer associatief langs allerlei voorbeelden uit haar boekenkast. Van hartstochtelijk schoffelende auteurs als Virginia Woolf tot professionele tuinschrijvers, die elk op hun eigen manier precies weten hoe het allemaal moet. Tijdens het lezen van ‘Leven in de tuin’ pakte ik geregeld google erbij, aangemoedigd door Lively’s enthousiasme over een of ander boek. Vooral naar de Tsjechische auteur Karel Čapek werd ik onmiddellijk benieuwd. Niet alleen schrijft hij naar verluidt hilarisch - de tuin eerder als een tegenstander beschouwend dan als een partner in de strijd - ook is het fantastisch dat er naast mij nóg iemand blijkt te hebben bestaan die afgeknipte nagels in de aarde gooit bij wijze van kleinschalige bodemverbetering. Kom daar maar eens om, bij de tuinafdeling van de bouwmarkt, waar de meeste mensen toch vooral staan te dralen bij de flessen tegen groene aanslag.

De inhoud van de begrippen ‘tuin’ en ‘tuinieren’ is in de loop der tijd sterk veranderd. Dat beschrijft Lively heel helder, al heb ik wel een kanttekening: haar ‘tuingeschiedenis’ is vrijwel uitsluitend West-Europees georiënteerd. Onze groenvoorzieningen zijn tegenwoordig ogenschijnlijk kosmopolitisch, aangezien in ons gematigde en natte klimaat bijna alles van over de hele wereld het doet. De exotische planten passen zich aan, de tuinier niet, en die is bij Lively vooral erg Brits. Behalve dan de volkstuinier, want die komt de helft van de tijd uit een etnische minderheid.

Onze keus voor bepaalde planten en bloemen (of juist het ontbreken van levend groen) laat bovendien vrij precies zien waar we ons op de sociale ladder (willen) bevinden. Over ‘goede smaak’ in de tuin is al evenveel geschreven als over onkruidbestrijding. Je kunt je ongewild bij de lower class scharen door de verkeerde soort dahlia te planten. En een ‘wilde’ (maar in de praktijk minutieus bijgehouden) tuin duidt meestal op een hoogopgeleide bewoner.

Uit zichzelf wil groen trouwens altijd terug naar chaos, schrijft Lively. En inderdaad: als ik in pakweg mei een paar dagen niet op mijn volkstuin ben geweest, is het alsof iemand er pakken vol onkruidzaad heeft uitgestrooid. Hoe meer je schoffelt, hoe duidelijker wordt hoe kunstmatig de orde is die je aanbrengt.

“Bij het tuinieren vallen verleden, heden en toekomst samen; de tijd wordt getrotseerd”, is Lively’s interpretatie. Inmiddels doet ze zelf aan ‘tuinieren voor oudjes’: een beetje plukken, maar niet meer bukken, want dat gaat niet meer.

Nog altijd is de tuin de plek waar ze tot rust komt en tot nadenken. Dat gun je iedereen. Misschien moet ik het boek eens uitlenen aan mijn buurtgenoten.

Penelope Lively

Leven in de tuin

Vert. Nadia Ramer De Geus; 224 blz. € 20