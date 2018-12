Hoe de mateloze Patty Brard een dame werd

Ze laat in het programma kwaliteit zien. Klasse. Rust. Woorden die ik zelf bijna niet geloof in dit verband.

Ik weet nog dat Brard ergens met een klysma lag (‘Patty’s Fort’, 2005) en we de inhoud van haar darmen te zien kregen. Patty Brard – dat was mateloosheid en ‘doe maar gek dan doe je normaal genoeg’. Haar lichaam was vol, haar lach vet, haar mond opgespoten. De liedjes op haar feest-cd uit 2011, zoals ‘Waarom Zou Drinken Een Zonde Zijn’ of ‘Chillen Met Je Billen’, zeggen genoeg. In 2017 ontsloeg SBS haar omdat ze niet meer ‘fris en fruitig’ genoeg was, en dat raakte haar diep. Begin 2018 liet ze een maagverkleining doen en viel een derde af tot ongeveer 65 kilo.

En nu staat ze potdorie met haar eigen, sterke foto’s in de finale van ‘Het Perfecte Plaatje’

Een nieuwe Patty kwam uit de oude huid gekropen. Bij ‘RTL Late Night’ maakt ze in haar wekelijkse tv-rubriek een rustige, beheerste ­indruk. Er komt zelfs een boek over haar van Michel van Egmond (bestsellers ‘Gijp’ en ‘Kieft’) en zijn partner, interviewer Antoinnette Scheulderman, voor wanneer ze 65 jaar wordt in 2020. En nu staat ze potdorie met haar eigen, ijzersterke foto’s in de finale van ‘Het Perfecte Plaatje’, terwijl ze in het begin nog over een camera dacht: “Hoe zet je zo’n ding aan en uit?”

Nieuwe rijkdom Zelfs van een insectenfoto maakt ze nog een prachtige compositie. ­Juryleden Cynthia Boll en William Rutten zijn gerenommeerde fotografen, maar haar waterjuffer op een takje zien ze wel boven de bank hangen. Eerder moesten de kandidaten de voorpaginafoto van Het Parool schieten. Patty koos het thema nieuwe rijkdom en vertaalde dat juist naar de kloof met armoede. Liggend op de grond maakte ze de winnende foto van een zwerver in het Vondelpark. Niet dat de andere halve finalisten Jim Bakkum en Ryanne van Dorst geen bijzondere foto’s maakten, maar bij Patty Brard is haar creativiteit, technische beheersing, smaak en gevoel voor compositie een grotere verrassing.