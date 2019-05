Hoe de grote onbekende Duncan Laurence het Songfestival kon winnen

Op een druilerige ochtend in november gaat zijn telefoon. Duncan de Moor, artiestennaam Laurence, hoort zangeres Ilse de Lange aan de andere kant van de lijn, zijn coach tijdens zijn deelname aan ‘The Voice of Holland’ in 2014. Zij heeft op internet zijn liedje ‘Arcade’ beluisterd. Of hij misschien open staat voor deelname aan het Eurovisie Songfestival?

Schreeuwend vloog het duo elkaar zaterdagnacht in de armen. Geen van beide had durven dromen dat Laurence zich met dat nummer tot de zege van het internationale liedjescircus zou zingen. De artiest mag zich de vijfde Nederlandse kampioen in de geschiedenis van het Songfestival noemen, de winst werd 44 jaar geleden voor het laatst op Hollandse bodem gevierd.

Uren na de uitslag staat Thomas Greven (22) nog steeds te trillen op zijn benen. “Ik herinner me het moment waarop ik ‘Arcade’ voor het eerst hoorde, ik stond in de badkamer. Wie is deze onbekende zanger, dacht ik, en dit is toch geen lied dat past op het Songfestival? Ik besloot af te zien van het boeken van een ticket naar Tel Aviv, onder het mom van ‘volgend jaar beter’. Toch sta ik hier en nu hebben we gewonnen. Ik kan het gewoonweg niet bevatten.”

Duncan Laurence tijdens de winnende uitvoering van zijn lied ‘Arcade’. © AFP

Meer twijfel Greven was niet de enige die twijfelde aan de keuze voor Laurence. Met relatief bleue artiesten als Joan Franka, Sieneke en Hind had Nederland slecht gescoord op eerdere edities, nu zonden we een volslagen onbekend broekie. De reacties op Laurences introducerende optreden in ‘De Wereld Draait Door’, afgelopen maart, waren zacht gezegd lauw te noemen. Maar de Nederlandse delegatie liet zich niet van de wijs brengen, inclusief de zanger zelf. In alle rust bereidde de 25-jarige singer/songwriter zich voor op zijn vuurdoop. Interviews gaf hij nauwelijks, vlak voor vertrek trad hij eenmaal solo op in een kleine zaal in Amsterdam. Intussen verscheen de muzikant pal bovenaan de lijsten van de wedkantoren. Die toppositie zou hij in aanloop naar het spektakel in Tel Aviv niet meer afstaan. “Hij is zo sympathiek”, verklaart Keren Hirsch (33) Nederlands succes in Tel Aviv. “Keihard gehuild heb ik, toen we wonnen, ik kon niet meer stoppen.” Andere fans op het feest na de finale bejubelen zijn mooie stem, uiterlijk en zijn vermogen om emoties over te brengen. Laurence brengt zijn publiek in vervoering, zijn zang is geloofwaardig. Juichende fans in Hellevoetsluis, de woonplaats van Duncan Laurence. © EPA

Geen enkele druk “Met kop en schouders stak hij boven de andere inzendingen uit.” De 52-jarige Erik Veltenaar, die dertien keer eerder meereisde met het Songfestival, is schor van het schreeuwen. “Van de reusachtige druk die op zijn schouders rustte, was werkelijk niets te horen. Duncan is een artiest. En dan die intieme act: magisch. En onderscheidend bovendien.” Het gehannes met een lamp die tijdens zijn optreden uit het plafond moest komen zakken, was het enige waar de pers de afgelopen weken kritiek op kon leveren. Laurence zelf bleef nuchter over ‘lichtbolgate’. “Repetities zijn er toch voor om de laatste punten op de i te zetten?”, bleef hij lachend herhalen. Slim: interviews had hij in Tel Aviv met name met buitenlandse verslaggevers. Die strategie heeft hem ongetwijfeld heel wat extra stemmen opgeleverd. Inderdaad daalde de lamp zaterdagnacht keurig neer. Toch hoopt de zanger dat het niet zijn act was die hem de zege heeft bezorgd. “This is to music first. Always”, zei Laurence geëmotioneerd na het in ontvangst nemen van de glazen microfoon. “This is to dreaming big.” Zeg dat wel.

