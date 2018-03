Hoe Bløf van Zoutelande een toeristische trekpleister maakt

Ella Kerkhove woont in Zoutelande. De fijnste plek op aarde vindt ze Zoutelande. Haar werk bevindt zich midden in Zoutelande. En de zomervakantie brengt ze, het mag geen verrassing zijn, door in Zoutelande. Dat doet ze grotendeels bij haar strandhuisje, precies zoals Bløf het bezingt in het populaire liedje over het dorp op Walcheren.

"Het mooiste is het hier na zessen, als de toeristen het strand verlaten. Dan openen we een flesje wijn, maken we iets lekkers klaar en kijken we naar de voorbijvarende schepen. Soms zien we op een zandplaat zeehondjes liggen."

Sinds Bløf en de Belgische zangeres Geike Arnaert hun nummer uitbrachten, komen ook anderen erachter wat Ella allang weet: dat het zo fijn is in dit dorp. In de souvenirwinkel waar ze werkt, komen Randstedelingen er openlijk voor uit dat ze voorheen nooit van Zoutelande hadden gehoord. Toen ze het opeens een paar keer per dag op de radio hoorden, werd het tijd om Google Maps erbij te pakken.

"Alles waar Zoutelande op staat, verkoopt de laatste maanden opvallend goed: magneetjes, houten borden, noem maar op. Iedereen wil iets tastbaars. Bij het begin van de bebouwde kom maken ze selfies bij het bord van Zoutelande."

Vakantieplek uit nood geboren

Afgelopen weekend had Rinko Koppejan in zijn strandpaviljoen 'De Branding' een groep jonge vrouwen in de zaak. Speciaal voor het vrijgezellenfeest droegen de dames een shirt met de tekst 'Blij dat ik hier ben'. Het is precies dat zinnetje uit het nummer van Bløf dat de karakteristieke gemoedelijkheid van Zoutelande weergeeft, vindt Rinko. "Dit is een familiaire badplaats, waar mensen elkaar nog groeten."

Wie de tekst van het liedje goed beluistert, zal het opvallen dat die helemaal niet zo vleiend is: 'Niets is mooier dan met jou het land te doorkruisen. Op mistroostige plekken je bij me te hebben.' En: 'We hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande.' Een vakantieplek uit nood geboren, dus.

Wandelaars op het strand bij Zoutelande, dat meer toeristen trekt door de hit van Bløf. © Houdt, Joël van

Rinko: "Ach, sommige stukjes had Bløf misschien ook anders kunnen vertellen. Maar dat ene zinnetje doet het hem echt. Blij dat je hier bent, daaruit spreekt het gevoel van thuiskomen." Eigenlijk wil Rinko Bløf benaderen met de vraag of de band komende zomer eens in Zoutelande kan optreden. Maar ook bij een negatief antwoord, kan Bløf geen kwaad meer doen.

"Je hoort het liedje overal, betere reclame kunnen we ons niet wensen", zegt Rinko. "Ik vraag me alleen af hoelang de hype blijft duren. Komen er ook nog extra mensen als het seizoen straks echt begint? Dat weten we nog niet."