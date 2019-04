Historische jeugdroman van Vlaamse auteur wint Woutertje Pieterse Prijs

De prijs is vanmiddag uitgereikt in Amsterdam. Vorig jaar ging de prijs naar Lampje van Annet Schaap.

Alice en haar vier broertjes en zusjes doen gewone kinderdingen, ze eten snoep en verheugen zich op de kermis. Intussen komt de Eerste Wereldoorlog dichterbij. Een groot, dreigend gevaar waarover thuis niet wordt gepraat. Maar de tienjarige Alice voelt het toch: “In de plotselinge stilte van mijn ouders, telkens als ik de kamer binnenkwam. Het was een stilte die de lucht zwaar maakte. Een stilte die meer woog dan een rugzak vol stenen.”

Zo begint ‘Alles komt goed, altijd’, de historische jeugdroman van Kathleen Vereecken met illustraties van Charlotte Peys. De jury koos dit jaar voor “sfeer, voor ingehouden emotie en een aangrijpend verhaal, voor een hoofdpersoon die ­ondanks alle ellende en tegenspoed blijft zoeken naar wat het leven mooi maakt, die net als Multatuli’s Woutertje Pieterse de wereld met een open blik tegemoet blijft treden”.

Hekserij

De Vlaamse Vereecken is in Nederland niet erg bekend, maar schreef al in 1993 haar eerste kinderboek, ‘Het raadsel in het fluisterbos’. Daarna volgden nog zeventien boeken voor kinderen en volwassenen, ook non-fictie. Rode draad door haar werk is haar belangstelling voor de geschiedenis; ze verdiepte zich eerder in middeleeuwse hekserij en de Amerikaanse slavernij. ‘Ik ben geboren met heimwee naar mensen en tijden die ik nooit gekend heb’, schrijft ze op haar website.

Charlotte Peys is een jonge illustrator. Alles komt goed, ­altijd is haar tweede boek.