Historicus Ivo van de Wijdeven: ‘De Visegrád-landen vergeten hun bardienst’

Bij de research van mijn vorige boek ontdekte ik dat Europa tijdens het interbellum maar liefst zeventien autoritaire regimes telde, behalve nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie was er nog een hele rij landen.

Dit viel toen buiten het thema van dat boek, maar ik dacht wel: met dat interessante gegeven moet ik ooit nog wat doen. Dus toen de uitgever mij benaderde voor een nieuw boek, dacht ik daar onmiddellijk aan.

Ik heb me geconcentreerd op vier Centraal-Europese landen: Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije. Zij vormen de Visegrád-groep. In het interbellum kenden ze een autoritair regime.

In mijn boek laat ik zien wat er in het interbellum gebeurde in die landen en waar die Orbán en Kaczynski nu precies naar terugverwijzen. Ik geef de achtergrond, die is in Nederland weinig bekend.

Vooral premier Viktor Orbán van Hongarije en Jaroslaw Kaczynski, de leider van de partij die in Polen de dienst uitmaakt, vertonen een hang naar het autoritarisme. Zij verwijzen steeds naar het interbellum, alsof die periode een glorietijd was, en plaatsen hun voorgangers, de dictators van die tijd, op een voetstuk.

Nee, begrip wil ik niet kweken, daar is het mij niet om te doen. Ik keur het ook zeker niet goed dat in die vier landen de democratische normen en waarden met voeten worden getreden, in het ene land trouwens meer dan in het andere.

Oppositie

Ja, ik kom graag in de vier landen - ik heb veel gereisd in Centraal-Europa. Wat ik steeds weer merk, is dat echt niet iedereen voorstander is van de ideeën van Orbán en Kaczynski, er is ook een grote doch verdeelde oppositie, al heeft die het wel moeilijk, want de regeringen hebben een behoorlijke greep op de media.

Ondanks alle kritiek die we in het Westen hebben op deze politieke leiders, mogen we niet vergeten dat ze op een democratische manier verkozen zijn, ze hebben een meerderheid achter zich.