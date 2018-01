Hiphopopera 'Speak Up!' laat publiek lang dwalen in een bos vol intenties

Overal in het decor van de hiphopopera 'Speak Up!' staan woorden. Op de speelvloer, op de billboards die het speelvlak omzomen en op de banken aan de kant. Wat er precies staat is doelbewust nauwelijks te lezen, de letters zijn er troebel opgekrast. Pas aan het einde van de voorstelling geeft de brij aan letters, kreten en quotes de - letterlijk - onderliggende boodschap prijs; door middel van een speciale belichting poppen er woorden op: LOYALTY, TRUST, FEEL, LOVE, LISTEN.

Vooral om dat laatste woord, listen, is het choreografe Alida Dors te doen in het samenwerkingsproject met muziektheatergezelschap Silbersee onder de paraplu van Theater Rotterdam. In de compositie van DJ Lovesupreme en Jacob ter Veldhuis draait het om woorden, met klassieke en elektronische muziek gesampled tot een ontzagwekkende muzikale meltingpot. De zang van Maciej Straburzynski en Carla Nahadi Babelegoto omarmen de woorden magistraal, borrelend, episch, op juiste momenten gas terugnemend, als in een mantra of bezwering.

Als hogepriesters schrijden ze over de bühne en dansen verdienstelijk in een paar scènes mee.

De tekst loopt verder onder de trailer van 'Speak Up!'

Rituelen Zoals de plaats van handeling doet denken aan een kerk of gebedsruimte, zo is alles in Speak Up! in een rituele handeling verpakt. Dors citeert voor haar fusion-hiphopdans uit winti-rituelen van haar Surinaamse achtergrond. We zien repetitief pompende vuisten in de lucht, voeten die groeven trekken in de grond, poetsen, reinigen. We zien ook manifestatiedrang: een scène waarin een blij relipopnummertje verzandt in een naargeestig narcistisch schreeuwvertoon. Headspins worden zó gevaarlijk uitgevoerd dat dansers elkaar fysiek overschreeuwen. We hebben elkaar nodig, lijkt Dors te zeggen, in een wereld waarin wordt geschreeuwd maar niet naar elkaar wordt geluisterd.