Hiphop is springlevend, en verdient zo’n kleurrijk festival als Appelsap

Was het turnup zaterdag in Amsterdam-Oost? Oja, zeker was het turnup. Woester dan bij menig punkconcert vlogen de biertjes door de lucht en sprongen bezwete danwel verregende lichamen tegen elkaar op in de voorste rijen op het hiphopfestival, dit weekend in het Amsterdamse Flevopark.

Hoe groter de moshpit, hoe groter het feestje. Of, excuus, de turnup

Hiphop wordt al enige tijd vergeleken met punk. Natuurlijk om de rebelse mentaliteit, het schoppen tegen het systeem, waarin beide muziekstromingen wortelen. Of om die laagdrempelige, do-it-yourself-benadering van muziek te maken, ook al zijn krakkemikkige gitaarversterkers ingewisseld voor draaitafels, drumcomputers en laptops. Om de wijze waarop totaal onbekenden binnen no-time met zelfgebakken hiphoptracks een sensatie kunnen worden, buiten de gebaande paden van de gevestigde muziekindustrie om. Om de manier waarop artiesten met beats en melodie leentjebuur spelen bij elkaar, telkens bouwen op hun voorgangers.

Maar de hiphopcultuur laat zich ook met punk vergelijken vanwege het uiterlijk vertoon: de high-fashion-meets-vintage-look waarmee het publiek zich op Appelsap studieus-nonchalant heeft uitgedost. En, zo komen we op die eerste vraag: de moshpit. Het is vaste prik tegenwoordig bij de springerige, schreeuwerige hiphopconcerten. Het ging goed tekeer in het publiek, bij helden Bokoesam, J Hus of Lil Wayne. Hoe groter de moshpit, hoe groter het feestje. Of, excuus, de turnup.

Want punk is pieredood, maar hiphop springlevend, en verdient zo’n kleurrijk festival als Appelsap.

Continu feest Zo’n hiphopfeestje als dit is trouwens anders dan veel andere muziekfestivals. Hier geen mensenstromen die tussen concerten van podium naar podium schuifelen, onderwijl het blokkenschema bestuderend. Hier gaat elk feest continu door. Afgezien van grootheid Lil Wayne als afsluiter, had Appelsap dit jaar geen headliners. Zelfs bij Lil Wayne stonden er kringetjes in het publiek met de rug naar de ster toegedraaid – onderwijl, trouwens, wel alles mee zingend. Want bij een festival als Appelsap gaat het eerder om de feestjes met je vrienden dan de namen op het affiche. Bij een festival als Appelsap gaat het eerder om de feestjes met je vrienden dan de namen op het affiche Misschien omdat die hiphopconcerten meer weg hebben van een DJ-set. Er waren zaterdag geen livebands, los van Lil Wayne die een drummer van vlees en bloed had meegenomen. Vast recept op Appelsap: de DJ ramt snel de beats er doorheen, de hype-man jut het publiek op, de rapper zelf mag het afmaken. Uitblinkers in deze sport waren zaterdag Amsterdammer Yung Nnelg en Londenaar J Hus, die met innemende bravoure het publiek meenamen, onderwijl elke lettergreep on point uitspuwend. Goed, nummers worden vaak niet afgemaakt, maar niemand maalt daar om, de volgende beat ligt al in de mix. Met het risico alleen dat een show te chaotisch of te schreeuwerig wordt – té opzwepend, dus – wat bij Bokoesam dreigde te gebeuren. De schorre Young MA leunde te opzichtig op haar backing track, en de pezige veteraan Lil Wayne stond ietwat plichtmatig op het podium. Leuk dat hij zo veel opdroeg aan zijn fans van het eerste uur, toch jammer dat hij zijn megahit ‘A Milli’ (die de drassig geworden parkbodem letterlijk deed trillen) al na twee minuten weer afkapte. Hoewel een paar extra grote namen niet hadden misstaan, had het z’n voordelen. Er was zo de tijd om op verrassingen te stuiten, vooral bij de kleinere podia verzorgd door internetradiostations Red Light Radio en Boiler Room, de plek voor kruisbestuivingen en doorgetrokken lijnen vanuit de hiphop. Bijvoorbeeld die heerlijk maffe Egyptische-eighties-breakbeats die Egyptianlover uit zijn Roland 808 toverde. Want – nog zo’n overeenkomst tussen punk en hiphop - de interessante dingen gebeuren ook hier aan de onderkant.

