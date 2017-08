Hiphop geeft de tweede dag van Lowlands de nodige pit

Het zijn bands die een beetje muziekliefhebber al tig heeft gezien op de Nederlandse podia, bands die weinig spanning of verwachtingen meer oproepen.

Desondanks leverden ze allebei puur vakwerk, gisteravond, aan het eind van de tweede dag van Lowlands. Vooral Elbow imponeerde, dankzij frontman Guy Garvey die net zoveel stage presence in z’n linkerpink heeft als het doodsaaie Alt J bijelkaar, even daarvoor in de Alpha.

Elbow dus. Muziek over de kleine schoonheden des levens, zoals de glimlach van een kind, de zon die elke dag weer opgaat, en, in het geval van Garvey, een goed glas wijn. Het mooie, met strijkers aangezette pathos wordt nergens te veel. Leuk, hoe hij telkens running gag over dat elk nummer over liefde gaat (‘lof’, op z’n Manchesters), laat terugkomen. Mooi, hoe de band uit die stad, zonder er al te veel woorden aan vuil te maken, het oudje ‘Station Approach’ opneemt in de setlist sinds de aanslag in Manchester. Spannend? Nee, maar Elbow levert wel prettige loutering af.

Galmende gitaarlijnen

En dan blijkt Editors opeens een vurig, en verrassend toetje van de dag. Het kwam zeker niet door die verrassende hoosbui dat de Alpha tot ver achterin volkomen uitpuilde voor de rockers uit Birmingham. Tot ver buiten de tent gaan de handen omhoog voor de postpunkklassiekers, die door Tom Smith vol vuur (en met vlammenwerpers) worden gebracht. De band is in topvorm, dat is duidelijk. Smith gaat helemaal op in zijn bariton, die hij met gemak over het veld declameert. Dat hun laatste album ‘In Dream’ al een tijdje uit is en dat de band al een poos ermee langs de festivals tourt, vangen ze op door voor de fans wat nieuw materiaal in de set te parkeren, wat het optreden maar weinig afremt.

Maar Editors is toch een band die we nu toch wel een beetje gezien hebben. London Grammar niet: die band moest hun afgelopen twee geplande Lowlands-optredens afzeggen wegens stemproblemen van zangeres Hannah Reid. Die heeft een nogal bijzondere stem, waarvoor het de moeite waard was om al die jaren te wachten. Te wachten, op het moment dat ze voor ‘Rooting for You’ er een krukje bij pakte – “omdat dit staand zingen nogal lastig is”. Verbluffend was wat ze daarna liet horen, het a capella begin, dat bereik van die stem, van broeierig laag naar breekbaar torenhoog, waarmee de sirene haar toehoorders naar veiliger wateren loods. Prachtige troostmuziek, met galmende gitaarlijnen als dwarrelende ganzenveren eronder.