Hip Belgrado viert tegenwoordig het leven

Is Belgrado het nieuwe Berlijn? Jongere inwoners van de Servische hoofdstad rollen met hun ogen als ze deze vraag voor de tigste keer van een belangstellende buitenlander krijgen. Zo vaak al hebben buitenlandse media de vergelijking gemaakt vanwege de lage prijzen, het liberale uitgaansmoraal en een vooruitstrevende creatieve voorhoede die er ondanks financiële beperkingen in slaagt zich op de kaart te zetten.

Zo mogelijk nog vermoeider reageren álle inwoners zodra de oorlogen van de jaren negentig aan de orde komen. In veel westerse ogen was Belgrado destijds de zetel van het kwaad, van president Slobodan Milosevic die zijn buurlanden en zijn eigen provincie Kosovo terroriseerde. Hoe was dat, en wat is er nu nog van te zien? De meeste Serviërs leggen dan uit, met meer of minder geduld, dat het niet zo zwart-wit zat. Dat er ook in eigen land protesten waren tegen het leiderschap, en dat de tegenstanders echt niet allemaal lieverdjes waren. En vooral: dat we nu bijna dertig jaar verder zijn.

Niemand kijkt ervan op als een jonge collega bijna rechtstreeks uit een club op het werk verschijnt

Maar waarom moeten we dan wél naar Belgrado? Omdat het een feest is om te zien hoe Serviërs kunnen genieten van het leven, ondanks alle tegenslagen. Sterker nog: het móet. Wie norse koppen verwacht, komt bedrogen uit: de gezichten staan hier in mediterrane stand. Problemen kunnen nog zo groot zijn, het laatste waar je in Belgrado op bezuinigt, is een kopje koffie of drankje met vrienden. Plezier hebben kan altijd. En dus zit op elke straathoek in het centrum een café, bar of restaurant met terras. Verlegen om klandizie zitten die nooit. En er opent om de haverklap een nieuw restaurant in een appartementenblok of op een binnenplaats. Na een paar maanden is het vaak weer voorbij, vanwege een belastinginspectie, overlast bij de buren of gewoon omdat het niet hip meer is.

Maar wat geeft het, ergens anders is alweer een nieuwe tent. En ’s nachts houdt het niet op. Niemand kijkt ervan op als een jonge collega bijna rechtstreeks uit een club op het werk verschijnt, na een tussenstop thuis voor een snelle douche. Uitrusten kan wel in de baas z’n tijd.

Maar Belgrado is meer dan alleen ‘leve de lol’. Er valt ook wat te zien. Kalemegdan, het fort waaronder de Donau en Sava samenstromen en dat ooit een uiterste punt van het Ottomaanse rijk was vanwaar je op Oostenrijk-Hongarije uitkeek, is attractie nummer één. De voetgangers- en winkelstraat Knez Mihailova die ernaar toe leidt, zeg maar de Kalverstraat van Belgrado, is een kilometer statigheid. Het parlementsgebouw is een mooi voorbeeld van neo-barokke architectuur. Maar meer dan een halve dag ben je aan deze bezienswaardigheden niet kwijt. Belgrado is geen Rome of Parijs.

Nederlander Ralph van der Zijden (40), die in 2011 uit liefde voor de stad naar Belgrado verhuisde, ging daarom op zoek naar iets wat hij toeristen op zijn fietstochten en ritten in Yugo-auto’s nog meer kon laten zien - iets wat andere steden niet hebben.

Hij vond het in de turbulente recente geschiedenis die nog overal in het straatbeeld zichtbaar is. Een van zijn autotoers gaat over het ontstaan van het socialistische Joegoslavië na de Tweede Wereldoorlog, met Belgrado als hoofdstad, en de ondergang ervan. “De toer begint bij een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog aan de oever van de Sava, dat er vrijwel in zijn geheel nog staat. Er zit zelfs een restaurant in. En we laten de brutalistische architectuur van Nieuw-Belgrado zien, een wijk met enorme torenflats die in de tijd van Joegoslavië uit de grond gestampt werd. In de Bijlmer gaan die stukje bij beetje tegen de vlakte, hier wonen mensen er graag.”

Steevast de meeste interesse is er voor de gebouwen van het ministerie van Defensie en staatstelevisie RTS, die de Navo in 1999 bombardeerde in een campagne van bijna drie maanden om Milosevic op de knieën te dwingen in de strijd om Kosovo. De karkassen staan er nog steeds, midden in het centrum. RTS zendt nog steeds uit vanuit hetzelfde gebouw, zij het vanuit een nieuwe vleugel.

Het nieuwe Berlijn zullen we het maar niet noemen. Al is het maar omdat het in Belgrado in de zomer wél altijd mooi weer is

Dus toch weer die oorlog. Voor de gidsen die de toers verzorgen, jonge inwoners van Belgrado, is dat soms lastig, erkent Van der Zijden. “Sommigen hebben traumatische herinneringen aan de angst, het geluid van vliegtuigen en bommen en het onderduiken in schuilkelders. Anderen vonden het juist best een leuke tijd. Ze hoefden niet naar school en herinneren zich de beste feesten die juist toen plaatsvonden. Maar hoe dan ook moeten ze in het begin een drempel over om erover te praten met toeristen, die die verschillende ervaringen uit die tijd vaak juist razend interessant vinden. Het lijkt wel of ze zich er een beetje voor schamen.”

Misschien is het schaamte, misschien is het omdat veel Serviërs inmiddels al geruime tijd met andere zaken bezig zijn. Zoals het onderhouden van hun gezin, wat niet meevalt met een loon van een paar honderd euro en een hoge werkloosheid. Of met het vieren van het leven in hun favoriete kafana, of juist weer een nieuwe hippe tent. Het nieuwe Berlijn zullen we het maar niet noemen. Al is het maar omdat het in Belgrado in de zomer wél altijd mooi weer is.

