Hinterland: een rustgevende, maar spannende serie met lange close-ups

De camera zweeft boven de grillige kustlijn. Eerst langs de ondergaande zon in de verte, dan over de groene heuvels. Daarna nog wat lager, tussen al dat natuurgeweld, waar een grijze streep zichtbaar wordt. En een zwarte stip, die beweegt. Het beeld zoomt in. De streep blijkt een weg en de stip is een auto. De camera volgt de wagen eventjes en dan snijdt de regisseur het beeld naar de voorkant van de auto. Een veertiger met donker haar zit achter het stuur. Hij fronst.

Zie hier het recept van de serie 'Hinterland'. Helemaal gemaakt in het ruige kustdeel van Wales, door de BBC betaald, voor een klein deel uitgezonden door de KRO en de Vlaamse collega's. Het tweede van drie seizoenen - vier keer anderhalf uur - is nu te zien op Netflix, en te koop als dvd-box. Hetzelfde geldt voor het eerste deel, en de opvolger is net gemaakt.

De man achter het stuur is hoofdinspecteur Tom Mathias en het is te hopen dat zijn vertolker (Richard Harrington) geen permanente voorhoofdproblemen aan de drie seizoenen heeft overgehouden. Een groot gedeelte van de serie bestaat uit lange close-ups van zijn gezicht, waarbij hij uiterst zorgelijk de wenkbrauwen fronst. De hoofdrolspeler is net als zijn collega's onbekend buiten het Verenigd Koninkrijk, maar met z'n allen dragen ze dit drama prima.

Rechercheur Mathias heeft alle reden om te fronsen. Hij woont alleen in een oude caravan vlakbij de zee. De foto van twee jonge meisjes die hij aan de binnenkant van de caravan heeft opgehangen, suggereert een recent drama in zijn privéleven. In deze serie zal al snel een vrouw zijn caravan bezoeken die minstens even zorgelijk kijkt als Mathias.

Bovendien: hoe mooi en ongerept dit deel van Wales moge zijn, hoe duister en bedorven de zielen van de bewoners. Elke keer als de camera vanuit de helikopter weer een autoritje van Mathias laat zien, blijkt hij op weg naar een even prachtig als vervallen boerderij of kasteel. Met daarin meestal norse Welshmen die liever geen informatie delen met de rechercheurs. Zeker niet wanneer er weer eens een lijk is gevonden in de duinen of in een meer.

Fronsen en peizen

De kijker zal in dit tweede seizoen doorkrijgen dat Mathias misschien nog veel meer reden heeft om te fronsen dan hij zelf weet. Zijn baas, commissaris Brian Prosser, is ook te zien in lange close-ups. Zodra Mathias de kamer heeft verlaten, peinst de commissaris met een lichte, verontrustende frons. Of grijpt hij de telefoon zonder dat we doorkrijgen wie hij belt. Heeft Prosser iets te verbergen? Om dit spoor goed te kunnen begrijpen, is het wel handig om het eerste seizoen ook te zien. Hoewel de vier verhalen van de tweede editie ook prima zelfstandig bekeken kunnen worden.

Onze held Mathias heeft drie assistenten, die hij in zijn doldriestheid om zaken op te lossen niet altijd ten volle waardeert. Inspecteur Mared Rhys staat hem het meest na. De lange blikken die zij weer naar de camera verstuurt, zijn ook redelijk onpeilbaar. Is ze vooral bezorgd over de hoofdinspecteur, of weet ze meer dan wie dan ook? Een uiterst 'sloom' detectivedrama, deze serie, waarin de lichaamsdelen niet in korte tijd door de lucht vliegen zoals bij veel concurrenten. Rustgevend, zelfs. Maar met de spanning komt het echt wel goed.

Bekijk hier al onze recensies van tv-series