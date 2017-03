Hij was president van Iran toen Twitter werd geblokkeerd, en tweet nu zelf

Lees verder na de advertentie

In zijn eerste tweet roept Ahmadinejad in een videoboodschap Twitteraars op om hem te volgen. In zijn Twitter-biografie omschrijft hij zichzelf als: “Man, vader, opa, professor, president, burgemeester, trotse Iraniër.” Inmiddels heeft hij vier berichten geschreven, waarvan drie in het Engels.

Ondanks dat Twitter sinds 2009 geblokkeerd is voor de meeste ‘gewone’ Iraniërs, twitteren hooggeplaatste Iraniërs, zoals de huidige president Hassan Rouhani en de minister van buitenlandse zaken, Mohammad Javad Zarif, wél. Zelfs grootayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van het land, heeft meerdere Twitteraccounts, waarop hij in verschillende talen zijn berichten verspreid.

Iraniërs die met speciale software de blokkade omzeilen noemen het op Twitter ironisch dat Ahmadinejad zich er heeft gemeld. Onder zijn bewind werd Twitter geblokkeerd na massale protesten tegen zijn herverkiezing in 2009.

Iraanse (vooral hoogopgeleide) burgers kwamen destijds op sociale media in opstand na berichten dat Ahmadinejad de verkiezingsuitslag had beïnvloed. Het was wereldwijd de eerste keer dat Twitter gebruikt werd om demonstraties te organiseren en te promoten. Een paar jaar later speelden Twitter en andere sociale media opnieuw een belangrijke rol tijdens de Arabische Lente.

Terugkeer Ahmadinejads verschijning op Twitter zou iets te maken kunnen hebben met zijn mogelijke comeback in de Iraanse politiek. De president van Iran tussen 2005 en 2013 zou in mei weer willen meedoen aan de presidentsverkiezingen in het land. Rouhani, die in 2013 werd beëdigd als opvolger van Ahmadinejad, heeft kort na zijn verkiezing gezegd dat hij een einde wil maken aan de bemoeienis van de overheid met het privéleven van de bevolking. Ook deed hij toen een oproep voor een vrije toegang tot internet. Hij slaagde daar tot nu toe maar deels in. Volgens de Human Rights Campaign is de blokkade op Twitter vorig jaar gedeeltelijk opgeheven, maar nog altijd heeft een groot deel van de Iraniërs geen toegang tot sociale media. De greep van radicale geestelijken en politici op het leger en de inlichtingendiensten is in het land nog altijd groot.

