In 'Hij had echt even naar oma gemoeten,' en in de variant 'Hij moet echt even naar oma' is het hoofdwerkwoord weggelaten. Dat is een bekende constructie, die veel voorkomt in spreektaal, bij de zogeheten hulpwerkwoorden van modaliteit (vooral 'moeten, willen, kunnen, mogen'). In combinatie met een richtingsbepaling kun je dan het hoofdwerkwoord vaak weglaten: 'Ik moet vroeg weg,' 'Je kunt naar huis,' 'Ik wil die kant op,' en 'Mogen we naar binnen?' De betekenis van het werkwoord die je daarbij denkt is dan die van een neutraal bewegingswerkwoord ('gaan' of 'komen').

Lees verder na de advertentie

Deze betekeniscontext staat in de taalkunde bekend onder de naam 'absentief.' Hij drukt uit dat iemand weg is (of gaat) van de huidige locatie. Het weglaten van het hoofdwerkwoord benadrukt die absentieve betekenis.

Daarmee is er een basis voor een verschil. Bij 'Hij had echt even naar oma gemoeten' betreft de wenselijkheid (moeten) het feit dat hij hier weg moet om naar oma te gaan, en in 'Hij had echt even naar oma moeten gaan' betreft de wenselijkheid het bezoek aan oma zelf. Je kunt het nog beter zien als je er 'helaas' bij zet. Dan zie je dat dit in 'Hij moest helaas naar oma' eerder slaat op het feit dat hij hier niet meer is, en in 'Hij moest helaas naar oma gaan' meer op het bezoek betrekking heeft.

Heeft u een een taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.