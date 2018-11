Hij experimenteerde als een gek, en nu is er kaas voor veganisten

Een blender, zes kopjes gewelde macadamia-noten, citroensap, een snufje zout, havermelk en -room. Het klinkt simpel, maar ik heb een maand lang dagelijks aan dit recept gewerkt, vertelt Brad Vanstone. Hij staat in zijn keuken in het centrum van Amsterdam. Een paar minuten mixen en zijn plantaardige ricotta is klaar. De smaak is verrassend: licht en romig, net als ‘echte’ ricotta. Vandaag moet er een bestelling uit van 240 ‘kazen’, vertelt hij. Het is het eind van de ochtend, en hij heeft er nog 80 te gaan. Het washok gebruikt hij als voorraadkamer. Daar staan de bakken noten en de koelkast gevuld met bakjes veganistische blauwe kaas, geitenkaas en ricotta.

Anderhalf jaar geleden besloot Vanstone samen met zijn vriendin veganistisch te gaan eten. Het was een makkelijke stap. “Ik voelde me er meteen goed over. Het was voor ons, gezien alle alternatieven, geen enkel probleem om vlees, eieren en vis op te geven. Zelfs melk was te doen. Maar het opgeven van kaas was erg moeilijk.” Hij vervolgt: “Kaas gaat met vrijwel alles goed samen. Het is ook altijd een onderdeel geweest van mijn dagelijks dieet.” Een goede vervanger vond hij niet.

Experimenteren als een gek

En dus ging Vanstone - die altijd al van koken hield - zelf op zoek. “Als een gek begon ik te experimenteren met structuren en smaken. Ik gooide van alles door elkaar.” Uiteindelijk bleven er drie recepten over: een voor parmezaanse kaas (op basis van cashewnoten), een blauwe kaas (op basis van tofu) en een fondue. Die drie recepten presenteerde hij op een avond aan een groepje vrienden. Iedereen was gelijk enthousiast.

Dat was het moment dat hij besloot tot een carrièreswitch. Tot dan toe had hij voor een mediabedrijf gewerkt en voor verschillende start-ups. De naam voor zijn onderneming had hij snel gevonden: Plant Based Cheese. “Er is niks bijzonders aan, maar iedereen weet meteen wat het is”, zegt hij met een lach. Sinds een half jaar staat hij vijf dagen in de week noten te blenden en vormpjes te maken. In het weekend is hij te vinden op markten. “Ik maak het, ik lever het - op een bakfiets - en ik doe de marketing.”

‘Kazen’ van Brad Vanstone. © rv

Zijn oude werk heeft hij nog geen moment gemist. “Ik worstelde een tijd om niet iets te doen voor het milieu. Ik wilde iets doen wat echt impact heeft.” In de periode voor hij besloot om veganist te worden, merkte hij dat zijn vrienden en familie hem maar betweterig vonden. “Ik begon te preken: ‘hoe kunnen we dit de wereld aandoen?’ en ‘je moet niet dit en niet dat’.

Nu hij fulltime werkt aan een alternatief voor kaas is hij minder fanatiek: “Natuurlijk droom ik van een wereld waarin mensen geen melk meer drinken. Maar ik weet dat dit niet realistisch is.” Hij is even stil en zegt: “Ik wil vooral dat er voor iedereen iets te kiezen is”.

Meer info op: www.plantbasedcheese.org.

