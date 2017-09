Het zuchtende huis van Moeder

Om het voorzichtig te stellen: dit is zonder meer de meest waanzinnige, over de top metaforische horrorfilm die in 2017 in de bioscoop te zien zal zijn. Sommigen zullen de bioscoop woedend verlaten, anderen geïrriteerd en teleurgesteld want wat is er zojuist op het scherm gebeurd? Weer anderen zullen verrukt zijn. Want wat is er zojuist op het scherm gebeurd?

Terwijl hij wacht op woorden, heeft zij ondertussen het huis gerestaureerd

Om bij het begin te beginnen. Of het eind. Jennifer Lawrence en Javier Bardem wonen in een prachtig landhuis, waar de hele film zich afspeelt. Zij is Moeder, hij is Hij. Zij is zwanger, hij is de dichter die maar niet wil bevallen van een nieuw gedicht. Er zit iets kils in alles wat hij tegen haar zegt. Terwijl hij wacht op woorden, heeft zij ondertussen het huis gerestaureerd.

Aronofsky, die eerder 'Black Swan' en 'The Wrestler' maakte, laat het huis met fantastisch geluidsontwerp tot leven komen. Vergeet de krakende plank of piepende scharnieren, hier hoor je elke kraak en zucht van het huis.

Waanzin en paranoia Maar 'Mother!' is geen enge horrorfilm. Het verhaal doet vooral denken aan de waanzin en paranoia in de films van Roman Polanski - de vergelijking met 'Rosemary's Baby' is onvermijdelijk - en niet aan de traditionele griezelhorror. Op een dag wordt er op de deur geklopt en vanaf dat moment gaan alle remmen los. Zij wil liever niemand binnenlaten, want dit is toch hun plek? Maar het blijken bewonderaars van Hem, dus wie is Hij om ze de deur te wijzen? Eerst denk je dat het allemaal inderdaad een remake van Rosemary's Baby is, maar die vergelijking verandert in een vage echo Eerst denk je dat het allemaal inderdaad een remake van Rosemary's Baby is - dat wil zeggen een groteske overdrijving van de angsten die een vrouw tijdens de zwangerschap doorstaat - maar die vergelijking verandert in een vage echo naarmate de gebeurtenissen vreemder en vreemder worden.

Eén traan Heel even keert de rust terug in het huis, dat vagelijk als een labyrint rond een trappenhuis is gebouwd. Maar dan publiceert Hij een nieuwe tekst, zo te zien de tekst aller teksten - Moeder laat één traan als ze het leest, sublieme kitsch - en de wereld verschijnt aan de deur. En zoals altijd heeft de wereld honger, ze wil meer en ze wil alles. Dus de deur gaat plat. Het kind wordt geboren. Offers worden gebracht. En het verhaal eindigt, of begint, in een schitterende climax van vuur en as. Wat is 'Mother!'? Het is een film over ego versus zelfopoffering waarin Moeder geeft en Hij neemt. "Je geeft alleen maar", zegt een van de gasten over haar zoons. "En het is nooit genoeg." Het is een film over de wereld die neemt totdat je niks meer te geven hebt. Over emotionele versus intellectuele verbondenheid, over mannen en vrouwen. Boven alles is het een film over liefde die verdwijnt. Over wat puur is maar niet puur zal blijven.

