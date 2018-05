Het zijn zware tijden voor de fans van Kanye West

Een soloplaat, en albums die hij produceerde voor rapgrootheden als Nas en Kid Cudi. Daar is natuurlijk publiciteit voor nodig. En Kanye zou Kanye niet zijn als hij niet vol de schijnwerpers op zich kreeg.

Ergens kun je alleen maar met bewondering toekijken hoe hij dat allemaal weer flikt, na anderhalf jaar geleden van de radar te zijn verdwenen. Toen annuleerde hij vanuit het niets 21 concerten van zijn The Life of Pablo-tournee en liet hij zich wegens oververmoeidheid opnemen in het ziekenhuis. Zijn befaamde twitteraccount ging uit de lucht.

Maar sinds half april is hij weer online. En hoe.

Het begon met een litanie aan quasifilosofische tegeltjeswijsheden. Van 'we zitten in een informatietijdperk maar snakken naar wijsheid' tot 'angst is aangeleerd'. Vervolgens beweerde hij dat al die diepzinnigheid tezamen een filosofieboek vormt, dat hij hier maar mooi live zat te twitteren. Lachen met Kanye.

Drakenenergie

Tussendoor verschenen voorproefjes van nieuwe muziek - onder andere een sample waarboven hij 'whoop-di-scoop-di-poop' rapte. De mondhoeken van zijn fans gingen al iets naar beneden.

Het lachen verging hen helemaal toen Kanye plots een rode Make America Great Again-pet droeg, nog wel gesigneerd door Trump. De foto werd vrolijk geretweet door, inderdaad, Trump zelf. "We hebben dezelfde drakenenergie", verklaarde Kanye, wiens fans voor het merendeel, nouja, niet met Trump op één lijn zullen zitten.

Het werd erger. In een anderhalf uur durend interview, dat hij zelf had laten opnemen, kreeg hij alle ruimte om lekker door te ratelen over hoe hij een opiatenverslaving had overgehouden aan plastische chirurgie; over hoe hij op 300 hectare land een utopische gemeenschap wilde bouwen en over hoe iedereen eigenlijk maar vastgeketend zit in mentale slavernij. Oja, en over zijn gooi naar het presidentschap in 2024.

Jups, het presidentschap. Want dát was wat hem wat zo aansprak in Trump: dat iemand als hij president was geworden bewees alleen maar dat Kanye West óók president moet kunnen worden.